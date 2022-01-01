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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم| غضب في بريطانيا بسبب تقليد توني بلير أقدم وسام ملكي.. حقيقة وضع رئيس الوزراء السوداني تحت الإقامة الجبرية.. وعقوبات أمريكية على إثيوبيا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

حقيقة وضع رئيس الوزراء السوداني تحت "الإقامة الجبرية"
نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم السبت، ما تردد عن وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية من جديد.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، إن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.

وكانت أفادت فضائية "العربية"، الخميس الماضي، بأن رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، تراجع عن استقالته بوساطة إقليمية ستتزامن مع حوار سياسي جامع بين القوى السودانية.

آبي أحمد في مرمي نيران العقوبات الأمريكية خلال الشهر الحالي.. تفاصيل
تستعد إثيوبيا في الأول من يناير لتفقد امتيازات تجارية رئيسية مع الولايات المتحدة بسبب انتهاكات الحكومة لحياة الناس وحقوق الإنسان، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.

وقالت أمريكا كثيرا إن الانتهاكات الجسيمة في الحرب المستمرة منذ عام ضد التيجراي، والمعارضين تم بشكل أوسع.

ومارست الحكومة الإثيوبية ضغوطًا شديدة ضد هذه الخطوة الأمريكية لوقفها، لأن هذه الخطوة  تهدف بشكل أساسي لإرغام رئيس الوزراء الأثيوبي على الاستسلام لشروط وقف اطلاق النار.

ومن المرجح أن تفقد إثيوبيا مليون وظيفة تم دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب قانون عام 2000 ، الذي يمنح حرية الوصول لمعظم السلع الإثيوبية.

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن ألعاب الفيديو

صنفت منظمة الصحة العالمية، إدمان ألعاب الكمبيوتر كمرض معترف به، وأضافت المنظمة إدمان الألعاب إلى التصنيف الدولي الحادي عشر للأمراض (ICD-11) ، الذي كانت المنظمة تقوم بتطويره لمدة 10 سنوات.

وقالت الصحة العالمية في رسالة على موقعها، اليوم السبت، إنه تم تصنيف المرض على أنه "اضطراب سلوك إدماني".

وفي وقت سابق، حددت المنظمة الدولية الإدمان على ألعاب الفيديو كمرض منفصل، لكنها لم تطرح نظامًا عامًا لتشخيصه وعلاجه.

وفي 2019، سجلت أول حالة سريرية لدخول المراهقين إلى المستشفى بسبب إدمان ألعاب الفيديو، وقبلها، تم بالفعل تسجيل حالات مماثلة، ولكن مع لاعبين بالغين.

عام المعركة المميتة .. ماذا قال زعيم كوريا الشمالية عن 2022؟
أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الحاجة إلى كسب "المعركة المميتة الكبرى" في عام 2022، وذلك في ختام اجتماع مهم للحزب الحاكم.

وخلال حديثه حول نتائج العام، وخلافا للسنوات السابقة، لم يول زعيم كوريا الشمالية اهتماما خاصا بالعلاقات مع الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، حيث فضل التركيز على التحديات الداخلية، مؤكدا أن عام 2021 كان عام "نصر عظيم".

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالة "لقد أعلن الأمين العام كيم جونج أون أن معركة عام 2022 هي معركة مميتة هائلة يجب نشرها بحزم ويجب كسبها دون أدنى تأخير من أجل التنمية الشاملة للاشتراكية، من أجل الشعب الكوري الشمالي العظيم والأحفاد المحبوبين".

مجرم حرب.. غضب في بريطانيا بعد منح توني بلير أقدم وسام ملكي
قوبل قرار منح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير كرفيق فارس من أرفع وسام الرباط، وهو أقدم وسام الفروسية البريطاني، بحالة من السخط والرفض بسبب وصف بلير بأنه مجرم حرب.

ولطالما واجه السير توني بلير حالة من السخط الشعبي بسبب قراره بقيادة المملكة المتحدة لغزو العراق وأفغانستان، مما أودى بحياة 179 جنديًا بريطانيًا بالإضافة إلى العديد من المدنيين.

وقال توني بلير في تغريدة على تويتر: إنه لشرف عظيم أن أسمى فارس رفيق من أرفع وسام الرباط ، وأنا ممتن للغاية لصاحبة الجلالة الملكة".

12 قتيلا و13 مصابا بتدافع على ضريح ديني في الهند
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في الهند، خلال تدافع وقع فجر السبت في ضريح هندوسي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" وقع الحادث قرابة الساعة الثالثة صباحا فيما كان الظلام لا يزال حالكا على الطريق المؤدي إلى ماتا فايشنو ديفي، أحد أكثر المزارات الهندوسية ازدحاما في شمال الهند.

وقال رافيندر، وهو أحد الأشخاص الذين كانوا في المكان وقت الحادث"سقط الناس فوق بعضهم البعض"، مضيفا "ساعدت في انتشال 8 جثث عندما وصلت سيارات الإسعاف بعد حوالى نصف ساعة.. أنا محظوظ لأنني ما زلت على قيد الحياة لكنني ما زلت أرتجف عندما أتذكر ما رأيته".

تونس تطلق منصة إلكترونية لتلقي مقترحات الإصلاحات السياسية
أطلقت تونس رسميا، السبت، المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيد.

وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس بدء عملية تجريبية وتوعوية في 24 منطقة، مشيرة إلى أن "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 يناير حتى 2 مارس".

وأوضح الوزير نزار بن ناجي أن "الاستشارة الوطنية تنطلق اليوم في فترة تجريبية تمتد أسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة ليتم تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات ثم تطلق للعموم بداية من 15 يناير 2022"، بحسب موقع "موزاييك" التونسي.

ألعاب نارية.. الإمارات تدخل 2022 بـ 5 أرقام قياسية في موسوعة جينيس
سجلت الإمارات، اليوم السبت، 5 أرقام قياسية بموسوعة "جينيس" تتعلق بالألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس سنة 2022، استخدمت فيها طائرات مسيرة.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، سجلت إمارة رأس الخيمة أول رقم قياسي عالمي عن فئة "أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات دون طيار" عبر تشكيل برج من الألعاب النارية على ارتفاع 1055,8 مترا، ليتجاوز ارتفاع أي ناطحة سحاب في العالم.

وكان الرقم القياسي الثاني في فئة "أكبر عدد من الطائرات دون طيار مستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد"، حيث اُطلقت 452 "درون" لإنشاء تشكيل بصري لعبارة "Happy New Year" في سماء الإمارة نفسها.

219 ألف خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل قفزة خطيرة في إصابات كورونا
سجلت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم السبت، أكثر من 219 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال 24 ساعة.

وقالت هيئة الصحة في فرنسا إنه تم رصد 219126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

كما أعلنت فرنسا عن 110 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 96770 حالة.

حمدوك اثيوبيا بلير منظمة الصحة العالمية الامارات فرنسا كورونا

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