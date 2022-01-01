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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سخط في بريطانيا جراء منح توني بلير وسام ملكي

توني بلير
توني بلير

قوبل قرار منح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير كرفيق فارس من أرفع وسام الرباط، وهو أقدم وأقدم وسام الفروسية البريطاني، بحالة من السخط والرفض بسبب وصف بلير بأنه مجرم حرب.

ولطالما واجه السير توني بلير حالة من السخط الشعبي بسبب قراره بقيادة المملكة المتحدة لغزو العراق وأفغانستان، مما أودى بحياة 179 جنديًا بريطانيًا بالإضافة إلى العديد من المدنيين.

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تم تعيين جميع رؤساء الوزراء قبله، بعد سنوات قليلة من تركه لمنصبه. لكن السير توني بلير انتظر أكثر من 14 عامًا للحصول على هذا الوسام.  وقيل إن علاقة ملكة بريطانيا المتوترة معه خلال السنوات العشر التي قضاها في السلطة ربما تكون قد ساهمت في "الازدراء".

وقال توني بلير في تغريدة على تويتر: إنه لشرف عظيم أن أسمى فارس رفيق من أرفع وسام الرباط ، وأنا ممتن للغاية لصاحبة الجلالة الملكة".

وطالب آخرون بإصلاح نظام الشرف، ووصفه أحد المستخدمين بأنه "خدمة لصديق". وواجه توني بلير سنوات من الانتقادات بشأن حرب العراق، وبلغت ذروتها في التقرير المدمر للسير جون تشيلكوت في عام 2016، والذي وجد أن رئيس الوزراء الأسبق بالغ في الأدلة على أسلحة صدام حسين وتجاهل الوسائل السلمية لإرسال القوات إلى البلاد.

رئيس الوزراء البريطاني المملكة المتحدة العراق ملكة بريطانيا توني بلير

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