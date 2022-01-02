تسمم أغذية الأطفال.. الأعراض والأسباب والتشخيص والعلاج

علامات وأعراض التسمم الغذائي

أسباب التسمم الغذائي

متى تتصل بالطبيب؟

كيف يتم تشخيص التسمم الغذائي؟

علاج التسمم الغذائي

نصائح لمنع التسمم الغذائي عند الرضع والأطفال الصغار



التسمم الغذائي هو مرض ينتقل عن طريق الغذاء ويحدث بسبب تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا الضارة والفيروسات والجراثيم الأخرى عند تناول طعام أو تركيبة غذائية فاسدة / ملوثة ، تدخل مسببات الأمراض إلى الجهاز الهضمي للطفل وتهيجها وتسبب التهابها ، مما يؤدي إلى الإصابة بعدوى.

اعتمادًا على العامل الممرض ومدى العدوى ، يمكن أن يظهر التسمم الغذائي عند الأطفال أعراضًا خفيفة إلى شديدة. ومع ذلك ، نظرًا لتطور جهاز المناعة لديهم ، فإن الأطفال دون سن الخامسة يكونون أكثر عرضة للأعراض والمضاعفات الشديدة لذلك ، فإن معرفة تفاصيل التسمم الغذائي أمر ضروري للآباء.



كشف موقع هيلثي عن مسببات الأمراض المحددة التي تسبب التسمم الغذائي ، والعلامات والأعراض ، والتشخيص ، والعلاج ، والوقاية الفعالة.

علامات وأعراض التسمم الغذائي

يؤثر التسمم الغذائي على الجهاز الهضمي. فيما يلي قائمة ببعض الأعراض الشائعة التي من المحتمل أن تظهر على الطفل عند الإصابة بالتسمم الغذائي .



البكاء والضيق المفرط

ألم في البطن أو ألم في البطن

اضطراب في المعدة أو الإسهال

الغثيان والقيء

حمى

تجفيف

دم في البراز أو قيء

سوء أو ضعف عام

في حالات التسمم الغذائي الحاد ، يمكن أن يصاب الرضيع أو الطفل الصغير بالجفاف. يمكن أن يسبب الجفاف العلامات التالية عند الرضع والأطفال الصغار .

البكاء بلا دموع

جفاف الفم

اليافوخ الغارقة ( بقعة ناعمة )

عيون جافة

تبول أقل وأقل من ست حفاضات في اليوم

عادة ، تظهر أعراض التسمم الغذائي في غضون بضع دقائق أو ساعات أو أيام بعد تناول / شرب الطعام أو الشراب الملوث. يمكن أن تختلف شدة هذه الأعراض من طفل لآخر وقد تستمر من بضع ساعات إلى عدة أيام.

أسباب التسمم الغذائي



يحدث التسمم الغذائي عندما يستهلك الرضيع أو الطفل الأطعمة والمشروبات التي تم تناولها بشكل غير صحيح أو معدة بطريقة غير صحية أو سيئة التخزين. يعد التلوث المتبادل للأطعمة والمشروبات في أي مكان أثناء الحصاد / التصنيع والمعالجة والتخزين والشحن والتحضير سببًا آخر للتسمم الغذائي.



الخام أو الدواجن غير مطبوخ جيدا، اللحوم ، البيض ، المأكولات البحرية ، و الحليب غير المبستر هي الأطعمة الشائعة المرتبطة التسمم الغذائي بالإضافة إلى ذلك ، فإن المخبوزات والفواكه والخضروات المقطعة مسبقًا والأطعمة المصنعة الجاهزة للأكل ، مثل اللحوم ، والأطعمة المعلبة أو المغلقة بشكل غير صحيح هي مصادر أخرى محتملة للتسمم الغذائي.

فيما يلي نظرة عامة موجزة عن الميكروبات التي يمكن أن تلوث الأطعمة والمشروبات ، مما يؤدي إلى التسمم الغذائي .



البكتيريا: تحدث معظم حالات التسمم الغذائي بسبب التلوث الجرثومي للأطعمة والمشروبات. عادة ما تسبب العطيفة والمكورات العنقودية الذهبية والسالمونيلا والكلوستريديوم بيرفرينجنز والإي كولاي واليرسينيا والشيجيلا التسمم الغذائي.

الفيروسات: بعض الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تلوث الأطعمة أو المشروبات هي التهاب الكبد A (HAV) ، والفيروس العجلي ، والنوروفيروس. يمكن للفيروس أن ينتقل إلى مادة غذائية من خلال المياه الملوثة أو من خلال شخص مصاب يتعامل مع الطعام أو يحضره.

الطفيليات: الطفيليات هي كائن حي دقيق يمكن أن يدخل الجسم عن طريق الطعام أو الشراب ، ويقيم في الجهاز الهضمي ، ويعيش لسنوات. تعد التوكسوبلازما جوندي والجيارديا والكريبتوسبوريديوم بعض الطفيليات الشائعة المعروفة بأنها تسبب التسمم الغذائي.

السموم والملوثات: السموم الطبيعية الضارة والمواد الكيميائية المضافة في الأطعمة والمشروبات يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي. على سبيل المثال ، تحتوي بعض أنواع الفطر البري على سموم طبيعية ، ويمكن أن تحتوي المنتجات الطازجة غير المغسولة على مبيدات الآفات ، وقد تحتوي الأسماك والمحار على سموم تنتجها الطحالب أو البكتيريا. نتيجة لذلك ، فإن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يسبب التسمم الغذائي عند الأطفال.

إلى جانب هذه الأسباب ، يمكن أن تسبب المواد المسببة للحساسية الموجودة في الأطعمة والمشروبات أعراضًا مشابهة للتسمم الغذائي. التسمم بالمعادن الثقيلة هو نوع آخر من التسمم الغذائي والماء الذي يمكن أن يصيب الأطفال.

متى تتصل بالطبيب؟



الرضع والأطفال الصغار لديهم أجهزة هضمية غير ناضجة. ومن ثم ، فحتى حالات التسمم الغذائي الخفيفة قد تصبح شديدة في وقت قصير. لذلك ، اصطحب طفلك إلى الطبيب على الفور إذا ظهرت عليه أعراض التسمم الغذائي. سيفحص الطبيب الطفل ويقرر ما إذا كان الرضيع أو الرضيع يمكن علاجهما في المنزل أو يحتاجان إلى مساعدة طبية فورية.

كيف يتم تشخيص التسمم الغذائي؟



بالنسبة للأطفال ، وخاصة أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة ، فإن التشخيص الفوري للتسمم الغذائي ضروري للعلاج في الوقت المناسب. قد يؤدي التأخير في التشخيص والعلاج إلى تفاقم العدوى والتأثير سلبًا على الطفل.

إليك كيفية حدوث التشخيص .

الفحص البدني: أثناء الفحص البدني ، سيلاحظ الطبيب أعراض الطفل ويفحص البطن بحثًا عن إيلام أو ألم. بعد ذلك ، سوف يستفسرون عن ما كان لدى الطفل ، ويتحققون من المعلمات الحيوية للطفل ، مثل ضغط الدم والنبض ، ويتصفحون التاريخ الطبي للطفل. بناءً على النتائج ، قد يطلبون اختبارات إضافية ، مثل اختبار البراز ، لتحديد الميكروب المحدد الذي يسبب الأعراض.

اختبار الدم والبراز: يساعد اختبار البراز في تحديد الميكروب المحدد الذي يسبب التسمم الغذائي. يتم إجراء فحص الدم للكشف عن العدوى أو علامات المضاعفات ، مثل الجفاف. سيساعد أيضًا في استبعاد أي مشكلة صحية قد تساهم في الأعراض.

علاج التسمم الغذائي

يتم حل معظم حالات التسمم الغذائي من تلقاء نفسها في غضون خمسة إلى عشرة أيام ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد يحتاج الرضيع أو الطفل الصغير إلى العلاج التالي.

1. التغييرات الغذائية

قد ينصحك الطبيب بالحد من تناول الأطعمة والمشروبات لطفلك أو طفلك الصغير لفترة وجيزة ، لنقل ثلاث إلى أربع ساعات يتم ذلك للسماح للجهاز الهضمي بالاستقرار. بعد ذلك ، يُقترح عليك مواصلة الرضاعة الطبيعية أو تغذية الطفل.



إذا بدأ الطفل في تناول الأطعمة الصلبة ، فمن المرجح أن يوصي الطبيب باتباع نظام غذائي سائل حتى تهدأ الأعراض ، مثل القيء والإسهال. بعد ذلك ، عندما يشعر الطفل بالتحسن ، يمكنه الانتقال تدريجياً إلى نظام الفطام المعتاد الذي يحتوي على أطعمة مثل الخبز والأرز والموز والزبادي واللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات.

2. معالجة الجفاف عن طريق الفم

يمكن أن يتسبب القيء والإسهال في حالات التسمم الغذائي في إصابة الرضيع أو الطفل بالجفاف. لذلك ، يمكن للطبيب أن يوصي بمحلول ORS ، مثل Pedialyte أو Infalyte ، لتعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يقترحون إعطاء سوائل إضافية ، مثل اللبن الرائب وماء جوز الهند ، لتعويض السوائل المفقودة ، اعتمادًا على عمر الطفل. قد يحتاج الأطفال الرضع والأطفال الصغار المصابون بالجفاف الشديد إلى دخول المستشفى للحصول على سوائل في الوريد (IV) تحت الملاحظة الطبية.



3. الدواء

في حالات العدوى البكتيرية الشديدة ، يمكن إعطاء المضادات الحيوية للرضيع أو الرضيع. نظرًا لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا الجيدة والسيئة على حد سواء ، فقد يُنصح أيضًا باستخدام البروبيوتيك لإعادة توازن ميكروبيوم الأمعاء الصحي. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان الرضيع أو الطفل يعاني من الحمى أو الألم ، فقد يقترح الطبيب الأدوية المناسبة ، مثل عقار اسيتامينوفين أو إيبوبروفين ، للسيطرة على الأعراض.

تذكر عدم إعطاء الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أبدًا لعلاج الإسهال والقيء والحمى عند الرضع والأطفال الصغار.

نصائح لمنع التسمم الغذائي عند الرضع والأطفال الصغار

تتطلب حماية الرضع والأطفال الصغار من العدوى الميكروبية أقصى درجات العناية واليقظة أثناء التعامل مع أغذية الأطفال وإعدادها وتخزينها. إليك كيف يمكنك فعل ذلك.

للأطفال الذين يرضعون حليباً اصطناعياً

يعد التحضير الصحي لحليب الأطفال باستخدام أواني نظيفة هو المعيار الذهبي لضمان سلامة الطفل. فيما يلي بعض الاحتياطات الإضافية التي يجب مراعاتها .

قم بتنظيف وتعقيم الرضّاعة والحلمات والأواني التي تستخدمها لتحضير الحليب الاصطناعي. افعل نفس الشيء لتنظيف شفاط الثدي إذا كنت تطعم رضيعك / طفلك الرضيع.

استخدم مياه نظيفة وآمنة لتحضير حليب الأطفال أو أي أطعمة أخرى للأطفال. تحضير التركيبة حسب الإرشادات الموجودة على العبوة أو حسب تعليمات طبيب الأطفال.

استخدم ملعقة نظيفة وجافة لاستخراج المسحوق. من الضروري منع الرطوبة من دخول عبوة التركيبة ، مما قد يؤدي إلى نمو البكتيريا ويسبب التلف. بعد تحضير التركيبة ، قم بتغطية الوعاء بإحكام وحفظه في مكان بارد وجاف.

قم بتخزين حليب الثدي المسحوب وحليب المتبرع والحليب المحضر في الثلاجة عند أو أقل من 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) حتى يصبح جاهزًا للاستخدام لوقف النشاط البكتيري.

صيغة العلف خلال 24 ساعة من التحضير. تجاهل الصيغة التي ظلت جالسة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.

تخلصي من بقايا الحليب بمجرد الانتهاء من إطعام الطفل. يمكن أن تلوث البكتيريا اللبن الصناعي أو الحليب نصف المستهلك.

لفطام الرضع والأطفال الصغار

بمجرد أن يبدأ طفلك في تناول الأطعمة الصلبة ، عليك مراعاة الاحتياطات أثناء التعامل مع المواد الغذائية النيئة وإعدادها. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالخطوات التالية لـ "تنظيف الطعام وفصله وطهيه وتبريده" لمنع التسمم الغذائي .

1. نظيف

اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد التعامل مع الطعام وطهيه. نظف طاولة المطبخ ولوح التقطيع والسكاكين والأواني بالماء الساخن والصابون. قم بتطهير الأسطح ، مثل مقابض خزانة المطبخ والثلاجة التي تلمسها كثيرًا باستخدام مطهر.

اغسل المنتجات الطازجة ، مثل الفواكه والخضروات ، تحت مياه جارية نظيفة بمجرد إحضارها من السوق. قم بتخزينها في درجات حرارة مناسبة بعيدًا عن الأطعمة النيئة ، مثل اللحوم والأسماك. تجنب تناول الطعام إذا كان لديك قروح مفتوحة أو جروح في يديك وأصابعك. إذا اضطررت لذلك ، افعل ذلك بعد ارتداء القفازات.

2. منفصلة

استخدم سكاكين وألواح تقطيع مختلفة للأطعمة الحيوانية والنباتية. قم بتخزين الدواجن واللحوم النيئة في أكياس أو أوعية قابلة لإعادة الإغلاق توضع في أبرد قسم من الثلاجة. قم بتخزين الأكياس في مكان مخصص في الثلاجة حتى لا تتلامس سوائل اللحوم وعصائرها مع المواد الغذائية الأخرى.

3. طبخ

قم بإطعام اللحوم والدواجن والبيض والخضروات المطبوخة جيدًا للرضع والأطفال الصغار. استخدم مقياس حرارة الطعام لتحديد درجة الحرارة الداخلية لمادة الطعام المطبوخ. لا تطعمي ​​أغذية الأطفال التجارية الجاهزة للأكل مباشرة من برطمان الطعام. بدلًا من ذلك ، خذ جزءًا صغيرًا من الطعام في وعاء نظيف باستخدام ملعقة معقمة. تسخين فقط جزء الطعام الذي أخرجته من البرطمان. ضع ملصقًا على جرة الطعام بتاريخ فتح البرطمان وقم بتبريده عند 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية).

4. البرد

قم بتبريد المواد الغذائية القابلة للتلف في غضون ساعة إلى ساعتين من الشراء. قم بتخزين بقايا الطعام المطبوخة ، مثل البوريه والعصيدة ، في الثلاجة في درجات حرارة مناسبة في غضون ساعتين من الطهي. أطعمهم في غضون يوم أو يومين ما لم تجمدهم بشكل مناسب لمدة أطول. قم بإذابة الأطعمة المجمدة في الثلاجة وليس في الحوض أو على منضدة المطبخ.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يجب إطعام الرضع والأطفال الصغار العصائر غير المبسترة وخل التفاح. اقرأ ملصق المنتج بعناية لمعرفة ما إذا كان المنتج مبسترًا. أغذية الأطفال المعبأة ذات الأختام المكسورة أو العلب المكسورة هي أشياء أخرى يجب تجنبها لمنع التسمم الغذائي عند الأطفال.

يحدث التسمم الغذائي عند الأطفال عند إطعامهم طعامًا وشرابًا ملوثًا. عادة ما يتم حلها في غضون أيام قليلة مع الترطيب المناسب والراحة وتغذية الأطفال الصحية. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تحتاج إلى تدخل طبي للتخفيف من مخاطر أي محنة. من الأهمية بمكان الحفاظ على معايير النظافة المثلى أثناء اختيار أغذية الأطفال والتعامل معها وإعدادها وتخزينها لمنع التسمم الغذائي عند الأطفال.