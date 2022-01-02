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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرار سليم جدا.. كيف تفاعل النقاد وصناع الفن مع اعتزال داوود عبد السيد؟

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

أثار خبر اعتزال المخرج داوود عبد السيد، الجدل في الوسط الفني، وذلك لمكانته الفنية الكبيرة وأعماله الهامة على مدار مشواره الفني الحافل، وحرص عدد من صناع الفن النقاد من توجيه رسائلهم إلى داوود وجاءت كالتالي.

 

محمد العدل

محمد العدل علق على اعتزال "داوود عبر حسابه على فيسبوك وكتب":استاذ داود عبد السيد، افخر بأنى عاشرتك وصادقتك واستمتعت  بأفكارك، رغم حزنى الشديد على قرارك لكن لك كل الحق، قرارك قرار سليم جدا ويتفق مع المعطيات  الموجودة،خالص تحياتى وحبى وامتنانى لشخصك الكريم.

هالة خليل

المخرجة هالة خليل عبرت عن حزنها الشديد لاعتزال داوود عبد السيد وكتب عبر حسابها على  فيسبوك": خبر حزين، انقذوا السينما النظيفة".

بعد إعتزاله الفن.. أبرز أعمال المخرج داوود عبد السيد ومعلومات هامة عنه

الناقد عبدالله غلوش : داوود عبدالسيد صاحب رؤية فنية واعتزاله خسارة كبيرة


طارق الشناوي

وعبّر الناقد طارق الشناوي، عن استياءه الشديد من خبر اعتزال المخرج داوود عبد السيد، الذي كان لا يعلم به.

وقال طارق الشناوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أنا أول مرة أعرف الخبر دلوقتي .. داوود عبد السيد بالفعل بقاله عدة سنوات بعيد عن الاستديوهات، لكن واحد زيه مينفعش يعتزل، وهو مطلوب لحد الآن ورأيي انه لازم كلنا نطالب بعدم ابتعاده، لأن اعتزاله مش مجرد اعتزال أحد المخرجين .. اعتزاله إهانة كبيرة لينا كلنا

 

عبد الله غلوش 


بينما أكد  الناقد عبد الله غلوش، في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن اعتزال المخرج داوود عبد السيد خسارة  للفن المصري.

وقال  عبدالله غلوش: "خسارة كبيرة؛ وأتمنى أن يراجع قراره من جديد؛ مصر مفيهاش مخرجين كتير زي داوود عبدالسيد".

كما تابع :"صاحب رؤية وطرح مختلف بخلاف جرأته في طرح افكاره ومنحه الفرصة لوجوه لم يتوقع أحد انهم هايكونوا نجوم وابطال لأعمال سينمائية مهمة".

وأضاف :" المخرج داوود عبدالسيد ممكن ميكونش عمل افلام كتير لكن مفيش فيلم عمله كان دون المستوى ولم يحدث ضجة وقت عرضه، وهو ما يدل على قيمته كمخرج ومبدع كبير للأسف حسابات السوق والمنتجين خلال تلك الفترة لم تعد تناسب فكره وطموحه.

داوود عبدالسيد طارق الشناوى هالة خليل داوود عبد السيد محمد العدل الناقد طارق الشناوى

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