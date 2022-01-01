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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعتزاله الفن.. أبرز أعمال المخرج داوود عبد السيد ومعلومات هامة عنه

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

أعلن المخرج الكبير داوود عبد السيد، خلال الساعات الماضية إعتزاله الفن وابتعاده الفترة الحالية عن الساحة الفنية، ونستعرض أهم أعماله الفنية ومعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

 

بدأ داوود عبد السيد، حياته العملية كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" لـ يوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لـ كمال الشيخ، "أوهام الحب" لـ ممدوح شكري.

وتوقف داوود عبد السيد، عن مزاولة هذا العمل، حيث قال: "لم أحب مهنة المساعد، كنت تعيساً جداً وزهقان أوي .. لم أحبها، إنها تتطلب تركيزاً أفتقده.. أنا غير قادر على التركيز إلا فيما يهمني جداً.. عدا ذلك، ليس لدي أي تركيز."

وقرر داوود عبد السيد، أن يصنع أفلاماً تسجيلية منها "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم” و"العمل في الحقل" و"عن الناس والأنبياء والفنانين". 

وقال : "لم يكن ضمن طموحي في الطفولة أن أصبح مخرجاً سينمائياً، ربما أردت أن أكون صحفياً.. إلا أن ما غير حياتي هو ابن خالتي، وكان يعشق مشاهدة الرسوم المتحركة.

 

وتابع: "تطور معه الأمر لشراء كاميرا، وعمل بعض المحاولات في المنزل. وتدريجياً تعددت علاقاته بالعاملين في مجال السينما وأذكر، أننا كنا آنذاك في السادسة عشر، فأخذني لاستوديو جلال، القريب من سكننا بمصر الجديدة، وكانوا يصورون فيلماً من إخراج أحمد ضياء الدين، الذي كنت أعرفه بحكم زمالتي وإبنه في المدرسة .. ما حدث يومها أني انبهرت بالسينما بصورة مذهلة.. وهذا الأمر أفشل تماماً في تفسيره حتى الآن، والمؤكد إنه ليس النجوم وليس الإخراج وليس التكنولوجيا، بل شيء آخر غامض حقاً.. قررت بعدها دخول معهد السينما".

وعن تجربته مع السينما التسجيلية، قال إن الفيلم التسجيلي يتيح لك حرية التجريب بدون خوف من الخسارة المادية مثلاً.. أقصد بالتجريب هو أن تعبر عن المضمون الذي لديك بصورة متحررة.. وحين تعبر فقد صار في إمكانك التجريب، ولو نجح التجريب فستكسب الثقة فيه وتجد القدرة على المزيد منه".

أبرز أعمال داوود عبد السيد 

"الصعاليك".

"البحث عن سيد مرزوق". 

"الكيت كات".

"أرض الأحلام".

 "أرض الخوف".

 "مواطن ومخبر وحرامي".

 "رسائل البحر".

 "قدرات غير عادية".

حصل عبد السيد عام 1985 على جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمي عن فيلمه الصعاليك، بينما حصل فيلمه "أرض الخوف" على جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول وجائزة أحسن فيلم من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة أحسن إخراج من مهرجان جمعية الفيلم، عام 1999، ودخلت أفلامه "الكيت كات"، "أرض الخوف"، و "رسائل البحر" ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013 وتم تكريمه في 2018 في مهرجان الجونة السينمائي.

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