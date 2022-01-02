الهاني سليمان: الشناوي الأفضل.. ونادم على عدم اللعب للأهلي

أكد الهاني سليمان حارس سموحة، أن محمد الشناوي قائد الأهلي، هو أفضل حارس مرمى في مصر حاليا.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذي يذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الشناوي من أفضل الحراس في أفريقيا، وفقاً لما يقدمه مع فريقه، فهو حارس لديه دوافع كبيرة يرغب في تحقيقها".

وأضاف: "كنت أتمنى التواجد في قائمة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن لدي ثقة في زملائي اللاعبين والحراس".

وتابع "رحلت عن الاتحاد بسبب الضغوط التي تعرض لها محمد مصيلحي رئيس النادي من الجماهير، وفي النهاية كنت حزينا لمغادرة بيتي، لكن قد أعود يوما".

وأضاف: "لا يوجد مدرب تولى تدريب الاتحاد أجلسني احتياطيا".

وعن توقيعه للأهلي في 2013، علق: "للأسف خطوة كانت مهمة في مشواري لو اكتملت، لكن فشلت الصفقة بسبب رغبة الأهلي في خروجي معارا لمدة موسم".

وختم "نادم على عدم اتخاذ خطوة اللعب للأهلي".