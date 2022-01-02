عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 يناير.. مزاد سيارات وموتوسيكلات جديد خاص بالنيابات| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن تفاصيل مزاد جديد للسيارات خاص بالنيابات فى أول أيام عام 2022 ، والذى سيكون فى يوم 10 يناير الجارى ، ويضم سيارات وموتوسيكلات نيابات بجانب معدات أخري زراعية .

واضافت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان مزاد يوم 10 يناير ، يضم سيارات بيك أب وملاكي وميكروباصات وأوتوبيسات وآلات زراعية من ماركات مختلفة. كما يضم المزاد بطاريات وكاوتشات والعديد من الأصناف الأخري. 

وأوضحت الادارة أن مزاد السيارات الجديد الخاص بالنيابات سيضم ماركات مختلفة من بينها  هيونداي ، دايهاتسو ، مازدا ، داتسون ، تويوتا ، فيات ، نيسان ، سوزوكي ، فولكس فاجن ، بيجو ، BMW، مرسيدس ، زستافا ، فورد ، لادا ، ايسوزو ، جيب شيروكي ، هوندا ، نصر ، أفيكو ، لاندروفر ، شيفروليه ، ميتسوبيشي ، أودي ، رينو ، دايو ، كيا ، كوبوتا ، ايزاكي ، روماني ، هينو . 

وأكدت الادارة ، على من يرغب الدخول فى المزاد عليه الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه وسعر كراسة الشروط 400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 30% . 

كما ستقام جلسة المزاد الخاص بسيارات النيابات يوم 10 يناير في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً . 

وزارة المالية فولكس فاجن BMW شيفروليه ميتسوبيشي مرسيدس مزاد سيارات هيئة الخدمات الحكومية سيارات بيك اب لاندروفر جيب شيروكي

موضوعات متعلقة

لسوء الأحوال الجوية .. إعصار يدمر 120 سيارة كورفيت C8 بملايين الدولارات

بعد انقلاب شاحنة هافال .. ننشر أرقام السيارات المتواجدة بالحادث

الأكبر فى تاريخها.. تيسلا تستدعي قرابة النصف مليون سيارة.. تفاصيل

بيجو تفتح أول فروعها في العاصمة السعودية الرياض

شاهد ... لأول مرة فى مصر استعراض الدراجات النارية فى شو MASTERS OF DIRT

تعرف على أسباب الأصوات التي تصدرها سيارتك

موديل 2022.. هوندا تطرح أكورد بزيادة سعرية فى السوق المحلى

تعرف على موعد الكشف عن نيسان قشقاي الجديدة في مصر

ترشيحاتنا

انفجار سيارة سائق فرنسي في رالي دكار.. عمل إجرامي محتمل والسعودية تحقق

الأرصاد تحذر: عدم استقرار فى الأحوال الجوية.. وسقوط أمطار في هذه المناطق

دار الإفتاء: الحشيش والبيرة حرام شرعا مهما تغيرت الأسماء

الدول تسارع في التخلص من الدولار الأمريكي.. تعرف على البديل

ننشر أعداد الطلاب المستفيدين من خدمات الرعاية التأمينية في مدارس مصر |تفاصيل

10 يناير.. مزاد سيارات وموتوسيكلات جديد خاص بالنيابات| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ