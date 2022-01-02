10 يناير.. مزاد سيارات وموتوسيكلات جديد خاص بالنيابات| تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن تفاصيل مزاد جديد للسيارات خاص بالنيابات فى أول أيام عام 2022 ، والذى سيكون فى يوم 10 يناير الجارى ، ويضم سيارات وموتوسيكلات نيابات بجانب معدات أخري زراعية .

واضافت الإدارة المركزية للمبيعات ، ان مزاد يوم 10 يناير ، يضم سيارات بيك أب وملاكي وميكروباصات وأوتوبيسات وآلات زراعية من ماركات مختلفة. كما يضم المزاد بطاريات وكاوتشات والعديد من الأصناف الأخري.

وأوضحت الادارة أن مزاد السيارات الجديد الخاص بالنيابات سيضم ماركات مختلفة من بينها هيونداي ، دايهاتسو ، مازدا ، داتسون ، تويوتا ، فيات ، نيسان ، سوزوكي ، فولكس فاجن ، بيجو ، BMW، مرسيدس ، زستافا ، فورد ، لادا ، ايسوزو ، جيب شيروكي ، هوندا ، نصر ، أفيكو ، لاندروفر ، شيفروليه ، ميتسوبيشي ، أودي ، رينو ، دايو ، كيا ، كوبوتا ، ايزاكي ، روماني ، هينو .

وأكدت الادارة ، على من يرغب الدخول فى المزاد عليه الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي وتأمين المزاد 10 آلاف جنيه وسعر كراسة الشروط 400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 30% .

كما ستقام جلسة المزاد الخاص بسيارات النيابات يوم 10 يناير في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً .