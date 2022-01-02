عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأثير الطقس السيء وصل للفول .. مركز تغير المناخ يحذر المزارعين | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد فهيم ، مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة ، عن حالة الطقس على مدار الأسبوع الحالي ، والمحافظات الأكثر تضررا من موجة الطقس السيء ، موضحا أنه لايزال هناك تساقطا للأمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا ، والتي تصل أحيانا لمحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى .

وتابع الدكتور محمد فهيم ، عبر تطبيق " زووم " لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن حالة عدم الاستقرار الطقس وتساقط حبات البرد انتهت ، ومتبقي منها فقط الشبورة المائية صباحا والتي وصلت لحالة الضباب على بعض الطرق ، ومستمرة خلال الأيام المقبلة ، منوها : " الناس اللي عندها سفر تبعد عن الليل المتأخر و الصباح الباكر" .

وأوضح " فهيم " أن الشبورة المائية تتسبب في انعدام الرؤية والرطوبة الجوية العالمية المؤثرة على المحاصيل الزراعية ، ناصحا بأهمية الفحص الدقيق على بعض المحاصيل خاصة الفول البلدي والبطاطس والبنجر للتأكد من عدم انتشار الفطريات بها " .

وأضاف أن هناك حالة من النشاط المحدود للرياح والتي تنشط على الساحل الشمالي وجنوب الصعيد ، مؤكدا : " الأيام الجاية هيبقي عي استقرار مع استمرار انخفاض الحرارة مساء  مما يعود بالنفع على بعض أنواع الفاكهة " .

وأشار غإى أن حدة موجة الطقس السيء ترتكز على الساحل الشمالي وسيوة والواحات وستنتهي قريبا ، ويعود الطقس دافئ على جميع محافظات الجمهورية ، والأقصر على رأس المحافظات التي أصبحت مناطق جيدة لتقضيه الشتاء بها . 
 

تغير المناخ الدكتور محمد فهيم مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة توك شو موجة الطقس السيئ الزراعة

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين.. الإسكان: إنجاز 3312 وحدة كاملة التشطيب لمنخفضي الدخل بسوهاج الجديدة

الضرائب: إلزام منظمي المعارض والمشاركين فيها بإصدار ملفات ضريبية

تأثير الطقس السيء وصل للفول .. مركز تغير المناخ يحذر المزارعين | شاهد

وزير النقل لعمال ورش السكك الحديد: الكفاءة معيار تقلد المناصب وليس الأقدمية

التموين: مصادرة ماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية حال المخالفة

باقى من الزمن أيام .. مواعيد مباريات أمم إفريقيا كاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار في القاهرة اليوم.. واستمرار حالة عدم استقرار الطقس

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

فيديوجراف .. آخر تحذير .. التموين تبعث رسالة لأصحاب البطاقات الذكية

ارتفاع الأسعار والأجور .. قرارات حكومية جديدة في 2022

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

فيديوجراف.. اسمه مالك .. حكاية أول مولود مصري في 2022

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ