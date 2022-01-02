تأثير الطقس السيء وصل للفول .. مركز تغير المناخ يحذر المزارعين | شاهد

كشف الدكتور محمد فهيم ، مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة ، عن حالة الطقس على مدار الأسبوع الحالي ، والمحافظات الأكثر تضررا من موجة الطقس السيء ، موضحا أنه لايزال هناك تساقطا للأمطار على مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا ، والتي تصل أحيانا لمحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى .

وتابع الدكتور محمد فهيم ، عبر تطبيق " زووم " لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن حالة عدم الاستقرار الطقس وتساقط حبات البرد انتهت ، ومتبقي منها فقط الشبورة المائية صباحا والتي وصلت لحالة الضباب على بعض الطرق ، ومستمرة خلال الأيام المقبلة ، منوها : " الناس اللي عندها سفر تبعد عن الليل المتأخر و الصباح الباكر" .

وأوضح " فهيم " أن الشبورة المائية تتسبب في انعدام الرؤية والرطوبة الجوية العالمية المؤثرة على المحاصيل الزراعية ، ناصحا بأهمية الفحص الدقيق على بعض المحاصيل خاصة الفول البلدي والبطاطس والبنجر للتأكد من عدم انتشار الفطريات بها " .

وأضاف أن هناك حالة من النشاط المحدود للرياح والتي تنشط على الساحل الشمالي وجنوب الصعيد ، مؤكدا : " الأيام الجاية هيبقي عي استقرار مع استمرار انخفاض الحرارة مساء مما يعود بالنفع على بعض أنواع الفاكهة " .

وأشار غإى أن حدة موجة الطقس السيء ترتكز على الساحل الشمالي وسيوة والواحات وستنتهي قريبا ، ويعود الطقس دافئ على جميع محافظات الجمهورية ، والأقصر على رأس المحافظات التي أصبحت مناطق جيدة لتقضيه الشتاء بها .

