الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة يصاحبه شبورة..وانحصار فرص الأمطار

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، عودة حالة الاستقرار وانحصار فرص الأمطار على البلاد، بعد حوالي 48 ساعة من موجة أمطار غزيرة شهدتها معظم محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، تكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، خلال الطقس غدا، أمطار خفيفة إلى متوسطة ، يصاحبها نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11

جنوب سيناء 21 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10