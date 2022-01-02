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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد.. غواص يحاول مساعدة سمكة قرش بعد إصابتها في عينها

صدى البلد

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغواص في بريطانيا أثناء محاولته مساعدة سمكة قرش في البحر بعد إصابتها بخطاف في عينها من قبل أحد الصيادين. 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مقطع فيديو في بريطانيا استحوذ على إعجاب الآلاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب ما قام به غواص شاب تحت الماء حينما حاول مساعدة سمكة قرش . 

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ظهر الشاب في الفيديو وهو يحاول إزالة خطاف قام أحد الصيادين بإصابة سمكة قرش في عينها به أثناء اصطيادها، ولكنها نجت من الصيد بأعجوبة، إلا أن الإصابة تركت أثرها بشكل واضح على السمكة. 
قام الغواص بالقفز إلى المياه واكتشف أنه محاط بمجموعة من أسماك القرش وسطهم سمكة قرش مصابة بخطاف في عينها بعد إصابة صياد لها بعد فشله في قتلها واصطيادها. 
جدير بالذكر أن الغواص شعر أن إزالة الخطاف من عين السمكة قد يسبب لها ألما شديدا يفوق الألم الذي قد تشعر بها إذا قام بإصطيادها، فحاول أن يبتعد عنها رغم اقترابه منها، والمثير في الأمر أن سمكة القرش لم تحاول مهاجمة الغواص على الإطلاق بسبب إصابتها. 

ونال مقطع الفيديو إعجاب الكثير من الرواد، وتفاعل البعض مع ما قام به الغواص من سلوك إنساني رقيق. 
 

مقطع فيديو غواص بريطانيا سمكة قرش البحر خطاف صيادين

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