الإسكان الإجتماعي: 42 مليار جنيه تمويلات عقارية لـ 403 آلاف عميل

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% تحظى بإقبال كبير لدى المواطنين.

وأوضحت مى عبد الحميد، خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن خلال العام الماضى تم تسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية، لمحدودى ومتوسطى الدخل، لافتة إلى أنه خلال نفس العام حدث نوع من التباطؤ نظرا للإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن البنوك وشركات التمويل العقارى، قدمت 42 مليار جنيه تمويلات عقارية لـ 403 آلاف عميل.

دعم الصندوق

وأوضحت مى عبد الحميد، أن نسبة التمويل التى حصل عليها العملاء 65%، والـ 35% ما يدفعه العميل والدعم النقدي المقدم من الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، فى تلقى تظلمات حاجزى إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل) وذلك حتى يوم الخميس المقبل 6 يناير 2022، كفرصة أخيرة



