تامر عبد الحميد ينعى والد عبد الواحد السيد

حرص تامر عبد الحميد نجم نادى الزمالك السابق، علي نعي والد عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي القلعة البيضاء ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم.



وكتب تامر فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر": "‏‏‏خالص العزاء للكابتن عبدالواحد السيد في وفاة والده ربنا يرحمه ويغفر له انا لله وانا اليه راجعون"



وسبق أن نشر عبد الواحد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والدي في ذمة الله ربنا يثبتك عند السؤال إنا لله وإنا إليه راجعون".



يذكر ان عبد الواحد يعد أحد نجوم الزمالك على مر تاريخه، حصل مع الفريق على 17 بطولة وبذلك أصبح أكثر لاعبى الفريق فى التاريخ حصولا على الألقاب، متفوقًا على خالد الغندور كابتن الفريق السابق الذى فاز بـ 16 بطولة.

