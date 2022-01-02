بعد نقله بالإسعاف.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ كريم الهواري

ينشر "صدى البلد" تفاصيل محاكمة المتهم كريم الهوارى المحبوس على ذمة قضيتى "تعاطى مخدرات والقتل الخطأ " على ناقلة طبية داخل المحكمة فى أولى جلساته.

بدأت جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الجيزة أول يناير الجارى، وتم نقله بسيارة إسعاف من محبسه وإدخاله لقاعة المحاكمة بنقاله طبية.

وأكدت مصادر، ان المتهم كريم الهواري يعانى من كسور متفرقة بالجسم من بينها كسر مستقر بعظام الحوض مما يعيق المذكور من الجلوس فى وضع قائم، ويحتاج لعدم التحميل على الناحية اليمنى وعدم الجلوس فى وضع قائم لإستقرار إلتئام الكسور ، وتم عمل جبيرة خلفية أسفل الكوع الأيسر.

وعقب إنتهاء المحاكمة تم إعادته لمحبسه.