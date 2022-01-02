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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التهرب الجمركي:

ضبط مشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الضرائب بقيمة 8.5 مليون جنيه

ضبط زجاجات خمور
ضبط زجاجات خمور

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالإشتراك مع مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية “الخمور” الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 . 

بناء على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مباحث الجمارك وإدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام بائع دليفرى بمنطقة حدائق القبة بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم.

وتم تقنين الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء العقيد هشام عبد الواحد والمقدم محمد صالح مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين ولجنة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وأحمد محمد مدير ادارة المكافحة وخالد عويس واسلام شكري وطارق عبد العزيز ومحمد فواد وأحمد صلاح روساء الاقسام بمكافحة التهرب الجمركي ، حيث تم ضبط 136 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 8 مليون و 413ألف و 800 جنيه .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1636 لسنة2021 مكافحة تهرب.

وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

التهرب الجمركي المشروبات الكحولية ‌الضرائب الرسوم الجمارك

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