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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة نجل الفنان محمد رضا وتشييع الجنازة غدا من المنيل

محمد رضا
محمد رضا

أعلن أحمد رضا ، نجل الفنان الراحل محمد رضا، عن وفاة شقيقه مجدي رضا ، حيث كشف عن موعد ومكان  الجنازة والعزاء .

 

 وكتب أحمد رضا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، : "إنا لله وإنا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى أخي مجدى رضا ندعو الله أن يتغمده برحمته ويغفر له".

وتابع :"الجنازة غدًا الإثنين من مسجد صلاح الدين بالمنيل بعد صلاة الظهر والعزاء يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر، لا أراكم الله سوء في عزيز لديكم ونسألكم الدعاء".
 

أسرار في حياة الفنان محمد رضا

وحل يوم 20 ديسمبر الماضي ، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا.

 

وكشف أحمد محمد رضا، نجل الراحل محمد رضا، أن والده أصبح يتحدث بنفس طريقة تحدثه في فيلم "30 يوم في السجن" ظلت معه لمده بعد نجاح الفيلم بالمنزل، معقبا: “والدي دائما ما كان يفضل المسرح عن السينما”.

 

وتابع " رضا" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "والدي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية جدا بـالكاتب محمود السعدني، معقبا: والدي كان لديه إصرار وحب للعمل كبير، لدرجة أنه في يوم وفاة ابنته الوحيدة "أميمة" ذهب إلى المسرح وقام بتقديم العمل على الرغم من ما حدث".

وعن وفاته قال إنه توفى أثناء تصوير مسلسل "ساكن قصادي" وكان ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وتم خلال الحلقة عرض عددا من الصور النادرة والتي يتم عرضها لأول مرة للراحل محمد رضا مع عائلته وأصدقائه. 

محمد رضا مجدي رضا أحمد رضا موعد ومكان الجنازة أحمد رضا على حسابه الشخصى

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