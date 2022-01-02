انتظام حركة الطيران بمطار الغردقة وانتهاء التكدس.. صور

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عودة حركة الطيران بمطار الغردقة الدولي إلى طبيعتها بمبنى 1 و2 بالمطار وتشهد الرحلات حاليا انتظاما فى التشغيل وانسيابية الحركة.

أوضح المهندس سعيد محروس، أن الأمطار الغزيرة والعاصفة الثلجية غير المسبوقة التى تعرضت لها مدينة الغردقة أمس واليوم، أدت إلى انقطاع الكهرباء وعودتها بصورة متكررة مما أدى إلى تعطل خدمات الترحيل الآلى بمطار الغردقة حيث اضطرت سلطات المطار إلى تشغيل الخدمات وإنهاء الإجراءات " يدويا " وهو ما أدى إلى تأخر الرحلات وتكدس المسافرين بالمطار .

وأثنى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على جهود جميع العاملين في مطار الغردقة فى حل مشكلة التكدس وإنهاء الإجراءات .

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