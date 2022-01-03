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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الإثنين، إصابة وزير الدفاع لويد أوستن بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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البنتاجون: إصابة 7 موظفين خالطوا نائبة وزير الدفاع بـ كورونا

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البنتاجون يعلق على تحذير روسي حول نشر "الأسلحة الكيماوية" في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع أوستن سيخضع للعزل في المنزل لمدة 5 أيام عقب الإصابة.

وقالت البنتاجون: "إن  أوستن سيحضر الاجتماعات افتراضيا ويحتفظ بكامل صلاحياته".

فيما أكد وزير الدفاع الأمريكية لويد أوستن أنه اجتمع بالرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أكثر من أسبوع من ظهور أعراض كورونا لديه.

وكان قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، الخميس الماضي ، إن 7 على الأقل من الموظفين الذين سافروا مع نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلى هاواي الأسبوع الماضي، ثبتت إصابتهم بفيروس  كورونا - كوفيد 19 وتم عزلهم في الوقت الحالي.

وأضاف كيربي في بيان: “ثبتت إصابة سبعة من أفراد طاقم السفر والمتقدمين الذين رافقوا نائبة الوزير هيكس في رحلتها الداخلية الأسبوع الماضي بفيروس  كورونا، وجاري عزل جميع الموظفين الذين ثبتت إصابتهم بالحجر الصحي”

وأضافت كيربي أن نائبة وزيرة الخارجية هيكس وأعضاء طاقمها الشخصي قد أظهرت نتائج سلبية.

وفي 14-15 ديسمبر، زار هيكس مواقع وزارة الدفاع في هاواي والتقى بالقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 البنتاجون وزير الدفاع الامريكي وزارة الدفاع الأمريكية

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