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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: إصابة 7 موظفين خالطوا نائبة وزير الدفاع بـ كورونا

البنتاجون
البنتاجون

قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، اليوم الخميس، إن 7 على الأقل من الموظفين الذين سافروا مع نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلى هاواي الأسبوع الماضي، ثبتت إصابتهم بفيروس  كورونا - كوفيد 19 وتم عزلهم في الوقت الحالي.

وأضاف كيربي في بيان: “ثبتت إصابة سبعة من أفراد طاقم السفر والمتقدمين الذين رافقوا نائبة الوزير هيكس في رحلتها الداخلية الأسبوع الماضي بفيروس  كورونا، وجاري عزل جميع الموظفين الذين ثبتت إصابتهم بالحجر الصحي”

وأضافت كيربي أن نائبة وزيرة الخارجية هيكس وأعضاء طاقمها الشخصي قد أظهرت نتائج سلبية.

وفي 14-15 ديسمبر، زار هيكس مواقع وزارة الدفاع في هاواي والتقى بالقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة طفرة جديدة في الإصابات المرتبطة بـ  كورونا، والاستشفاء والوفيات وسط الانتشار المتزايد لمتغير اوميكرون. 

وذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد ارتفع بمقدار الربع مقارنة بالأسبوع الماضي ووصل إلى ما يقرب من 150 ألف حالة في اليوم.

 

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