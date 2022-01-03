مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-1-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين 3-1-2022، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد X وولفرهامبتون – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فياريال X ليفانتي – 8 مساء - beIN Sports Connect
أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 3
قادش X إشبيلية – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس فرنسا
فان X باريس سان جيرمان – 10.15 مساء