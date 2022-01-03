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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-1-2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام اليوم، الاثنين 3-1-2022، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي


مانشستر يونايتد X وولفرهامبتون – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني


فياريال X ليفانتي – 8 مساء - beIN Sports Connect

أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 3

قادش X إشبيلية – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا


فان X باريس سان جيرمان – 10.15 مساء

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني كأس فرنسا مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-1-2022 والقنوات الناقلة

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