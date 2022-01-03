مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-1-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين 3-1-2022، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها، مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



مانشستر يونايتد X وولفرهامبتون – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



فياريال X ليفانتي – 8 مساء - beIN Sports Connect

أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 3

قادش X إشبيلية – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا



فان X باريس سان جيرمان – 10.15 مساء