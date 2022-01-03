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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اسمه منور المسرح.. أيمن بهجت قمر يحيى ذكري رحيل والده الـ 33

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

أحيا الملحن أيمن بهجت قمر ذكري وفاة والده الـ 33، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتب أيمن بهجت قمر في تويتة له: “النهارده ٣ يناير الذكرى ال٣٣ لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر ..بس السنه دي انا لاول مره ابقى سعيد لإني المره دي الذكرى بتمر وإسمه منور المسرح من تاني..ألف  رحمه ونور  عليك يا بابا عايش معايا وفي بالي كل يوم مع كل نفس بتنفسه وحاضر بسيرتك الطيبه .. ياريت الكل يفتكره بالدعاء”.

 

أيمن بهجت قمر يحتفل بعودة اسم والده إلى عالم الفن.. ويشكر تركي آل الشبخ

بعد مشاركة "في نص الليل" بموسم الرياض.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

 

جدير بالذكر انه وجه الشاعر أيمن بهجت قمر رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

 

وكتب "قمر": "مهما وصفت امتناني وتقديري للمستشار تركي آل الشيخ مش هقدر اوفي له حقه لأنه السبب في رجوع اسم بهجت قمر للمسرح بعمل يليق بتاريخه واسمه وفي موسم الرياض وتحت اشراف هيئة الترفيه السعودية المحترمة.. ألف ألف شكر جميلك هيفضل في رقبتي، مسرحية في نص الليل  ليلة رأس السنة".

 

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.

 

الملحن أيمن بهجت قمر ايمن بهجت قمر بهجت قمر المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ مسرحية في نص الليل

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