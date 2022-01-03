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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري ينشر صورا من تمارين منتخب مصر.. شاهد

عصام الحضري
عصام الحضري

نشر عصام الحضري، مدرب حراس مرمي منتخب مصر، صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عصام الحضري في الصور من تدريبات منتخب مصر، ونالت الصور إعجابا كبيرا من قبل المتابعين.

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وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أخر تطورات إصابة عمرو السولية لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، قبل بداية بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان السولية تعرض للإصابة قبل مباراة الأهلي أمام الرجاء في كأس السوبر الأفريقي.

ويتواجد السولية، في القائمة المبدئية لمنتخب مصر التي ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

وقال أبو العلا في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره الاتحاد المصري لكرة القدم: "الأشعة التي أجريناها لعمرو السولية بالأمس كانت مطمئنة بشكل كبير، بدأنا بعض التدريبات التأهيلية اليوم بالملعب وسنتابعه يوميًا".

واختتم: "سيكون موجودًا مع المنتخب في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخبات نيجيريا، السودان وغينيا بيساو.

 

عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر منتخب مصر مصر الحضري

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