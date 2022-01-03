ضلت الطريق.. الأمن يعيد طفلة لأهلها بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية فى إعادة طفلة ضلت الطريق أهليتها.

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم جلوس طفلة بمفردها فى حالة بكاء شديد ، و بسؤالها قررت بأنها ضلت طريق عودتها لمحل سكنها عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات وتجهل عنوانها وعدم تمكنها من التوصل أهليتها .

على الفور تم تقديم الدعم النفسي لها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أهليته والتوصل لمحل سكنها ، وأمكن التوصل لوالدها (مقيم بدائرة القسم) .

واستدعائه حضر وتعرف عليها وأقر بأنها نجلته ، وأيد ما جاء بأقوالها.. وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الطفلة الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.