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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس رابطة الأندية : تقدمنا بدراسة لوزارة الداخلية لإعادة الجماهير إلى المدرجات

النائب أحمد دايب
النائب أحمد دايب رئيس رابطة الأندية المحترفة

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، كان لدينا صعوبات كثيرة وتحديات أصعب .. هذا الموسم استثنائى وهناك تقريبا 200 يوم أجندة دولية وتوقفات وكنا نرغب فى وضع جدول لمباريات الدورى منتظم ولكن مع التوقفات و"اللخبطة" الموجودة بين الكاف والفيفا فى البطولات القارية والعالمية هذا جعل من الصعب أن تقدم دورى  منتظم فى افريقيا وتحدى كبير نسعى جاهدين لتحقيقه .

وعن ملف عودة الجماهير .. قال دياب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالفعل كان التحدى الأكبر هو عودة الجمهور المصرى للمدرجات فى مباريات الدورى بعد 9 سنوات من الغياب وهذا الملف شغل أغلبية الإدارات التى تعاقبت على إتحاد الكرة وكانت تخشى الإقتراب منه أو تذهب إليه على استحياء ولكن الحمد لله أعددنا دراسة جيدة وتقدمنا بها لوزارة الداخلية التى أحب أن أؤكد أنه مجهود جميع مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية وأحب أن أعطى كل ذى حق حقه .

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وكشف دياب أن الرابطة بنت فى ملف عودة الجمهور مكتسبات الدولة المصرية سواء من خلال شركة "تذكرتى " أو الشركة "الإفريقية " الذين نظموا معنا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار وبطولة أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية تحت 23 عاما وحققت نجاحا كبيرا من الناحية التنظيمية على مستوى الأمن الرياضى وتحديد هوية كل مشجع داخل أى استاد تقام عليه المباريات بجميع بياناته أسوة بما يحدث فى العالم .

وقال أحمد دياب :  رغم أننا رجعنا الجمهور للمدرجات بهذا العدد لكن الحقيقة أحب أن اقول أمرا هاما أننا منذ 9 سنوات لم يكن هناك جماهير وأعدنا الجماهير فى ظل جائحة كورونا التى لم تنته من العالم كله واننا نقوم بالأمرين معا فكان صعبا وهو ما جعلنا نلجأ للإشتراطات بضرورة الحصول على اللقاح وحتى لا نجلد ذاتنا فى هذا الأمر فجميع الدوريات الأوربية بدأت تدريجيا فى العودة الا ان وصلت للمعدلات الحالية التى نشاهدها .

وشدد رئيس رابطة الأندية المحترفة على أن زيادة أعداد الجماهير فى المباريات المقبلة يتوقف على سلوك الجماهير وأن نحافظ على أنفسنا من الناحية الصحية والحصول على جرعات اللقاح والحفاظ على منشآتنا الرياضية وصورة مصر الحضارية .. وأثق تماما أننا سنفعل ذلك وتزداد أعداد الجماهير فى المدراجات قريبا وقد نصل فى المرحلة القادمة الى 5 ألاف مشجع فى المباراة ولكن لا استطيع تحديد موعد تطبيق ذلك حاليا ولكن ما أعلمه أننا سننهى الموسم بأرقام أعلى من البداية حتى نستطيع بداية الموسم الجديد بأرقام أعلى  من التى أنيهنا بها الموسم .

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الدوري الجماهير الدولة المصرية

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