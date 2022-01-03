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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين ناعيًا إبراهيم حجازي: فقدنا كاتبًا رائعًا ومحاربًا شجاعًا من أبطال أكتوبر

الناقد الرياضي الراحل
الناقد الرياضي الراحل إبراهيم حجازي

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الكاتب الصحفي/ إبراهيم حجازي - رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين من خلال منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنعي بمزيد من الحزن والأسي الكاتب والناقد الكبير ورئيس لجنة الشباب والرياضية بمجلس الشيوخ الأستاذ  إبراهيم حجازي الذي رحل عن دنيانا اليوم بعد رحلة عطاء استمرت  أكثر من نصف قرن تاركا مسيرة إعلامية وإنسانية ملهمة".

‏‎وتابع وكيل مجلس النواب: "رحم الله الأخ والصديق إبراهيم حجازي أحد فرسان الصحافة النبلاء الذي تربي علي يديه أجيال من الصحفيين والكتاب الرياضيين أصحاب الأقلام اللامعة .. فقد كان الراحل مدرسة في الإعلام الرياضي و من  جيل العظماء في الصحافة .. فقدنا كاتبا رائعا مهموما بالبسطاء ومحاربا عن قضايا وطنه ومقاتلا شجاعا من أبطال نصر أكتوبر العظيم".

‏‎وأضاف: خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه وللوسط الصحفي والإعلامي  - سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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