"مستقبل وطن" بالمحافظات يقيم منفذاً لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

ينظم يوما رياضيا لتشجيع الطلاب وقوافل طبية كبرى

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الاثنين، سواء إقامة منفذا لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وتقديم المساعدات للعالقين علي الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية، ويوم رياضي لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتوزيع جوائز والعاب أطفال عليهم، ودورات تدريبية لتأهيل المدربين بمجالات التنمية البشرية، والإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الميادين، بالتزامن مع موجه الطقس السئ في بعض مدن المحافظات، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا.

في محافظة البحر الأحمر، أقامت أمانة مدينة مرسي علم، منفذاً لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالمدينة للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشارع 68 خلف مقر الحزب بالإضافة لتواجد سيارة ثابته لبيع الدواجن ومنتجاتها، وفي الوقت نفسه، قامت أمانة مدينة رأس غارب، بتقديم المساعدات للعالقين على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوزيع المياه والوجبات على الأسر العالقة داخل السيارات بالطريق السريع "القاهرة_ غارب".

وفي محافظة الشرقية، واصل ماراثون مسابقة أوائل الطلبة، احتفالاتها ومسابقاتها الشرسة بين الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وشهدت مسابقات التصفية انطلقت بالمراحل الثلاثة، والبداية جاءت من مركز منيا القمح، باحتفالية كبري لتكريم الطلاب الفائزين والقائمين على مسابقة أوائل الطلبة، وأما في مركز صان الحجر، تنافس اربع مدراس بالمرحلة الابتدائية ممثلين لـ4 وحدات محلية وفازت بالمركز الأول مدرسة القصبي شرق الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية تنافست خمس مدراس، وفازت مدرسة صان القبلية الإعدادية بالمركز الأول، وفي المرحلة الثانوية، حصلت مدرسة عكاشة علي المركز الأول بعد تفوقها علي مدرسة القصبي شرق الثانوية.

وفى محافظة الجيزة، تواصلت حملات تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، حيث تم تكثيف الحملة بمقرات الحزب في مراكز وأقسام الصف والحوامدية وإمبابة، وذلك في الوقت الذي تم فيه استكمال حملة "شتاء دافىء" التي تنظمها أمانة العلاقات العامة بأمانة المحافظة من خلال توزيع البطاطين والمواد الغذائية بنزلة السمان وضواحي الهرم، وفي تلك الأثناء تم تنظيم يوم رياضي لأطفال الوراق لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكلٍ مستمر، وتنظيم دورة تدريبية في التنمية البشرية.

وفي محافظة الإسكندرية، اختتمت فعاليات مسابقة أوائل الطلبة، للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية في إدارة العامرية التعليمية، التي تضم قسم العامرية أول، وفي إدارة العجمي، التي تضم قسم الدخيلة، وفي سياق منفصل، نظم قسم محرم بك قافلة طبية كبيرة، شملت جميع التخصصات، وكان الكشف وتقديم العلاج بالمجان.

وفي محافظة الوادي الجديد، اختتمت أمانة الحزب مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وجاءت نتائج مسابقة للمرحلة الابتدائية فوز مدرسة الغرغور الابتدائية بمركز الداخلة، بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، وذلك بعد تصفيات 5 مدراس.

وفى محافظة دمياط، نظمت امانة قسم أول وثان ومركز دمياط بالتنسيق مع إدارة دمياط التعليمية مسابقة اوائل الطلبة بالمرحلة الاعدادية والتي فازت بها مدرسة دمياط الاعدادية بنين، وخلال الاحتفال النهائي تم تكريم اسم مديرة التعليم الإعدادي بادارة دمياط التعليمية والتي وفتها ألمانية خلال المسابقة.

وفي محافظة المنوفية، كشفت عن انتهاء فعاليات ماراثون مسابقة أوائل الطلبة، للطلاب والطالبات في مراكز المحافظة، والبداية من، أمانة مركز الباجور، من منافسات مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية بفوز مدرسة سعد حشيش الثانوية بمناوهلة بالمركز الأول، ومدرسة الشهيد احمد عبد النبي عطوة بالمركز الثاني، وأما في مركز قويسنا، انتهاء تصفيات المستوي الثاني الاحد المقبل بالدور الثاني للثلاث مراحل.

وفي محافظة كفر الشيخ، تتواصل منافسات مسابقة أوائل الطلبة مع اقترابها من النهاية بمدارس محافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للأسبوع الخامس على التوالي مع استمرار حالة الجدية والالتزام والنظام.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مركز طنطا، حفل تكريم للطلاب والطالبات، المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة، وكذلك المعلمين وإدارة المدرسة بمدرسة عبد العظيم القاضي للتعليم الأساسي.

وفي محافظة الفيوم، تواصل أمانة الحزب جهودها، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب حيث تم توزيع غطاء الشتاء علي اهالينا البسطاء بمراكز المحافظة، على الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً، وعلى جانب آخر، نظمت أمانة مركز اطسا حفل تكريم لأوائل الطلبة، مدرسة الفتح الإعدادية بتطون الفائزة بمركز أول المحافظة، وتم خلال الحفل توزيع الجوائز المالية على المدرسة الفائزة بالمركز الاول في المرحلة الإعدادية، وتكريم ادارة المدرسة.

وفي محافظة سوهاج، شهدت ماراثون مسابقة أوائل الطلبة، تصفيات المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، بين مدراس مجلس قروي أولاد عزاز بإدارة سوهاج التعليمية، ونهائي بين طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية بإدارة جهينة التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.