صور مفبركة.. تعليق أحمد عمر هاشم على واقعة فتاة الغربية.. فيديو

علق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على واقعة انتحار فتاة الغربية بعد نشر صور مفبركة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال أحمد عمر هاشم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الإثنين، إنه هذا الأمر افتراء وبهتان لمن يقوم بتلفيق وقائع غير حقيقة، متابعا أن هذا الأمر الذي جعل هذه الفتاة تقدم على الانتحار إنما افتعل بهتانا بها.



وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنها محاولة لضرب الأخلاق والقيم، وعلى الأهل التحقق من الأمر.

