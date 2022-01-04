سمير فرج: القواعد العسكرية للصين في إفريقيا تشمل تهديدا للولايات متحدة

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، ضيفا على برنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وقال اللواء سمير فرج، إن الصين هى أكثر دولة لها خطورة اقتصادية على أمريكا والعالم ، لافتا إلى أن الصين بدأت طرح مبادرة الحزام الواحد والطريق الواحد لتعزيز التعاون التجاري.

وأضاف: "الصين عملت صورايخ أسرع من الصوت بـ5 مرات، وده بيشكل تهديد عسكري وليس اقتصادي فقط للولايات المتحدة".



وأوضح المفكر الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: "الصين دخلت عسكريا في إفريقيا من خلال قواعد لها في دولتي جيبوتي وغينيا الإستوائية"، موضحًا: "القاعدة العسكرية الصينية في غينيا الإستوائية هي تهديد مباشر لأمريكا على المحيط الأطلسي".