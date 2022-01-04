شريف مدكور: ببتسم وبغني فطوطة كل أما أعدِّي على كوبري سمير غانم

كتب الإعلامي شريف مدكور، منشورا، عبر حسابه بموقع إنستجرام، تحدث فيه عن الفنان الراحل سمير غانم.

شريف مدكور كتب: “كل أما أعدي من على كوبرى حبيبي الله يرحمه أستاذ سمير غانم، أبتسم وأغني فطوطة”.

ومن ناحية أخرى، سبق أن علق الإعلامي شريف مدكور، على مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "كان ليا الشرف إني أقدم أول حاجة أمام الرئيس السيسي، وهي نقلة في حياتي المهنية".

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "القادرون باختلاف أو أصحاب الهمم يعطون أي شخص طاقة إيجابية.. وكنت مستمتع وأنا مبسوط بوجودي معاهم".

وتابع: "أحب أشكر كل أهالي ذوي الهمم على المجهود الذي يبذلونه مع أولادهم لدمجهم في المجتمع"، متابعا: "مفيش ولا بلد في العالم بيحصل فيها اللي بيحصل عندنا".

ووجه شريف مدكور، رسالة، لكل الذي يتعرضون للتنمر، قائلا: "لو أي حد تنمر بيكوا؛ متزعلوش، وخلي عندكم ثقة في نفسكم؛ لأن الناس كلهم بيحبوكم".