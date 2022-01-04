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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة : زيادة لجان الفحص الخاصة بطلبات التصالح بالتنسيق مع "المهندسين"

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 


أعلن محافظ القاهرة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص الخاصة بطلبات التصالح على مخالفات البناء ، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها .

وأكد محافظ القاهرة في تصريحات صحفية على أن  المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التى استكملت أوراقها ،  وأن أى تأخير من قبل أصحاب الطلبات فى إستكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم.

وشدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالأحياء لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء.

محافظ القاهرة يبحث تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2022-2023


يذكر أن عدد طلبات المقدمة بلغ ١٨٣٤ حالة على مستوى محافظة القاهرة.

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