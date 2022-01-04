عرق النسا في الحمل : الأعراض والأسباب والعلاج ..عوامل الخطر من آلام الورك ..تمارين لتسكين الآلام

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أسباب عرق النسا أثناء الحمل

عوامل الخطر من آلام الورك

أعراض عرق النسا أثناء الحمل

تشخيص عرق النسا في الحمل

علاج عرق النسا أثناء الحمل

الرعاية المنزلية لعرق النسا في فترة الحمل

تمارين الإطالة الفعالة لتسكين الآلام الوركية أثناء الحمل

منع عرق النسا أثناء الحمل



قد تعاني النساء من عرق النسا من الحمل بسبب ضغط العصب الوركي من قبل الجنين المتنامي. يمر العصب الوركي من خلال الأرداف وأسفل الساقين. عرق النسا هو حالة تصاب فيها بألم شديد أسفل الساقين بسبب ضغط العصب الوركي .

على الرغم من أن آلام الظهر قد تكون شائعة أثناء الحمل ، إلا أن عرق النسا عادة ما يكون غير شائع ، حيث يؤثر على حوالي 1٪ من النساء الحوامل، عادة ما يكون عرق النسا حادًا عند معظم النساء. هذه الحالة قابلة للعلاج ، ويمكنك حتى التفكير في بعض التمارين البسيطة لتشعر بتحسن. عادة ما يختفي عرق النسا بعد الولادة.

لمعرفة الأعراض المختلفة والأسباب وأساليب الإدارة والتمارين اللطيفة لعرق النسا أثناء الحمل، بحسب ما نشره موقع هيلثي.



أسباب عرق النسا أثناء الحمل

الضغط على العصب الوركي من القرص المنفتق في العمود الفقري هو السبب الأكثر شيوعًا للألم عبر مسار العصب الوركي. أثناء الحمل ، قد يضغط الجنين والرحم المتضخم على عصب عرق النسا. يكون ألم عرق النسا أكثر شيوعًا خلال الثلث الثالث من الحمل عندما يكبر الرحم والطفل ، مما يسبب ضغطًا على عصب عرق النسا.

قد يحدث عرق النسا أيضًا للأسباب التالية.



بدانة

وضع سيء

تشنج عضلات الكمثري في الأرداف

الانزلاق الغضروفي

جلطات الدم

خراج

الأورام

اضطرابات عصبية أخرى

عوامل الخطر من آلام الورك أثناء الحمل

العوامل التالية قد تجعل المرأة أكثر عرضة لألم عرق النسا أثناء الحمل.

زيادة الوزن

تؤدي زيادة الوزن قبل الحمل أو زيادة الوزن على الجبهة أثناء الحمل إلى إجهاد الحبل الشوكي وعضلات الظهر. يمكن أن يؤدي إلى إجهاد الظهر وآلام الظهر.

آلام أسفل الظهر الموجودة مسبقًا (LBP)

تتعرض النساء الحوامل اللواتي لديهن تاريخ من آلام الظهر قبل الحمل لخطر متزايد للإصابة بعرق النسا أثناء الحمل. تتسبب هرمونات الحمل في زيادة التراخي في الأربطة والعضلات والمفاصل أثناء الحمل ، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعرق النسا.

إصابة

يمكن أن تؤدي الإصابة السابقة أو الإصابة الجديدة أثناء الحمل إلى الإصابة بعرق النسا. قد يعود الألم الناتج عن إصابة سابقة إلى الظهور مع تغير مركز الثقل أثناء الحمل ويؤدي إلى عرق النسا.

لديها نواة ضعيفة

تشكل عضلات البطن والظهر مجتمعة جوهر جسم الإنسان. قد يكون لدى النساء اللواتي يعانين من ضعف النواة قبل الحمل فرص أكبر للإصابة بعرق النسا حيث ينمو الطفل والرحم والثدي في الحجم والوزن.

تاريخ مرض السكري

يمكن أن يزيد مرض السكري من فرص تلف الأعصاب والذي بدوره قد يزيد من فرص الإصابة بعرق النسا.

في العمود الفقري

يُلحق الفُصال العظمي الضرر بالعمود الفقري ويعرض الأعصاب لخطر الإصابة بالإصابات.

نمط حياة مستقر

يمكن أن يؤدي نمط الحياة الخامل إلى ضعف العضلات ، وبالتالي زيادة التعرض لعرق النسا.

تبغ

يمكن أن يتسبب النيكوتين الموجود في التبغ في إتلاف الحبل الشوكي ، وإضعاف العظام ، وقد يتسبب في تلف وتمزق الأقراص الفقرية ، مما يؤدي إلى الإصابة بعرق النسا عند النساء الحوامل.

نقص فيتامين ب 12

يلعب فيتامين ب 12 دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأعصاب. وبالتالي يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى عرق النسا.



أعراض عرق النسا أثناء الحمل

يتمثل العرض الرئيسي للألم الوركي أثناء الحمل في الألم الذي يبدأ في أسفل الظهر وينتشر إلى ساقيك. قد تصاحب الأعراض التالية أيضًا.

الم الساق

ضعف السيطرة على المثانة

حرقان في الساقين

الألم الذي يتفاقم مع السعال أو الحركة أو العطس

إذا لاحظت هذه الأعراض ، يجب عليك إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عنها. يمكنهم أن يصفوا لك بعض الأدوية أو يقترحون طرقًا لتخفيف انزعاجك. يُقترح تجنب الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية دون موافقة الطبيب أثناء الحمل.





تشخيص عرق النسا في الحمل



يتم تشخيص عرق النسا أثناء الحمل بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي. الاختبارات المعتادة لتشخيص عرق النسا هي الأشعة السينية ، التصوير بالرنين المغناطيسي ، تخطيط كهربية العضل ، ودراسات التوصيل العصبي، ومع ذلك ، فإن الاختبارات التشخيصية ، بما في ذلك الأشعة السينية ، والتصوير بالرنين المغناطيسي غير آمنة أثناء الحمل. لذلك ، سيقوم الطبيب بتقييم المخاطر والفوائد قبل استخدام أي أدوات تشخيصية لتأكيد عرق النسا أثناء الحمل.

علاج عرق النسا أثناء الحمل

قد ينصحك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالعلاج الطبيعي. تأكدي من أن المعالج الخاص بك يعلم بحملك ويقترح تمارين آمنة. يمكن أن يساعدك المعالج الفيزيائي أيضًا على موازنة وضعك وتحسين قدرتك على تحمل الوزن. يمكن أن تساعدك هذه التمارين في العثور على بعض الراحة من ألم عرق النسا وتساعد أيضًا في تقوية عضلات قاع البطن والظهر والحوض



يمكن أن تساعدك الأحزمة والكورسيهات الداعمة في الحصول على دعم جيد للظهر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون فعالة في تخفيف آلام الظهر .

قد تعمل بعض الأساليب غير الدوائية الأخرى مثل الوخز بالإبر ، والعلاج اليدوي ، والعلاج بالماء ، وتحفيز الأعصاب عبر الجلد ، واليوجا ، وغيرها من العلاجات الطبية البديلة. ومع ذلك ، يجب عليك استشارة طبيب النساء والتوليد (OB-GYN) قبل اختيار أي طرق علاج لضمان سلامتك وسلامة الطفل.

الرعاية المنزلية لعرق النسا في فترة الحمل

يمكن أن تساعدك النصائح التالية في إدارة أعراض عرق النسا في المنزل.

يمكن للكمادات الباردة أو الدافئة على المنطقة المصابة أن تخفف الألم والتورم عن طريق تقليل التوتر فيها

يمكن أن تساعد الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية مثل عقار الاسيتامينوفين في تقليل الالتهاب والألم.

تساعد تمارين الإطالة اللطيفة في تقوية العضلات والألم

العلاج الأكثر فعالية لآلام العصب الوركي أثناء الحمل هو الاستلقاء على الجانب الآخر من

تساعد السباحة أيضًا في تخفيف الانزعاج.

يمكن أن يساعد الحصول على تدليك لطيف من مدلك (مدرب على أداء تدليك آمن أثناء الحمل ) في تخفيف الالتهاب وعدم الراحة حول العصب الوركي.

يمكن أن يساعد الاستلقاء على الظهر أثناء الاستلقاء على كرة التنس أو الأسطوانة الرغوية أسفل أسفل الظهر في تقليل الألم وتوتر العضلات.

إذا كنت تعمل في وظيفة مكتبية ، فإن القيام بجولات قصيرة ومتكررة بين العمل يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتقليل التوتر في هذه أيضًا

حافظ على الوضع الصحيح من خلال الجلوس على الكراسي المريحة لتجنب التراخي والمشاكل الناتجة.

يمكن أن تساعد الحمامات الدافئة أيضًا في إعطاء بعض الراحة.

تجنب استخدام الأشياء الثقيلة .

لا تقف لساعات طويلة . إذا شعرت بضغط أثناء الوقوف ، يمكنك محاولة إراحة قدم واحدة على كرسي أو كرسي.

تمارين الإطالة الفعالة لتسكين الآلام الوركية أثناء الحمل

شد الظهر هو وسيلة رائعة لتخفيف آلام العصب الوركي. ومع ذلك ، تجنب تمارين الشد التي تنطوي على الاستلقاء على ظهرك لأنها قد تسبب ضغط الرحم على الوريد مما يؤدي إلى القلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تجعلك تشعر بالضعف أو تسبب الدوار.

1. تمتد الكمثري جالس



وهي عضلة تقع في عمق المؤخرة ، وقد تؤدي التشنجات في هذه العضلات إلى ألم عرق النسا.

خطوات :

اجلس على كرسي مع وضع قدميك بشكل مسطح على الأرض.

ارفع ساقك اليمنى ، وحافظ على كاحلك الأيمن على الركبة اليسرى.

انحنِ للأمام تدريجيًا مع الحفاظ على استقامة الظهر.

ستشعر بالتمدد في عضلات المؤخرة وأسفل الظهر.

شغل هذا المنصب لمدة 30 ثانية.

كرر نفس الموقف مع الرجل اليسرى.

2. وقفة الطفل



يعطي هذا الوضع تمددًا جيدًا لعضلات الظهر والفخذ.

خطوات :

اركع على سطح ناعم ، مثل السجادة أو بساط اليوجا.

اجمع أصابع قدميك الكبيرة معًا وباعد بين ركبتيك لإفساح المجال للبطن.

ضع جبهتك على الأرض مع الحفاظ على استقامة الظهر.

افرد ذراعيك مباشرة إلى الأمام وأنت تستنشق.

أثناء الزفير ، اجلب مؤخرتك نحو كعبيك واجلس على ساقيك.

استمر في التنفس بعمق بينما تمد ذراعيك للأمام مع كل نفس.

امشِ يديك للخلف ببطء للعودة إلى الركوع

3. تمتد أوتار الركبة الدائمة



سيساعدك هذا التمرين على تقوية العضلات المحيطة بعصب عرق النسا وإضفاء المرونة عليها ، كما أنه سيقلل من تهيج العصب عرق النسا.

خطوات :

قف مع الضغط بقوة على كلا القدمين على الأرض.

ارفع ساقك اليمنى وضعها على شيء ثابت ، مثل مقعد ، أو مسند قدم ، أو

حافظ على استقامة رجلك مع توجيه أصابع القدم لأعلى.

انحنى للأمام برفق حتى تشعر بإطالة جيدة في أوتار الركبة.

شغل هذا المنصب لمدة 30 ثانية.

كرر الأمر نفسه مع الرجل اليسرى.

منع عرق النسا أثناء الحمل

قد تكون التدابير التالية مفيدة في منع الألم الوركي.

حاولي الوصول إلى نطاق وزن صحي أو مؤشر كتلة الجسم قبل التخطيط للحمل.

حافظ على الوضع الصحيح في حياتك اليومية أثناء الوقوف أو الجلوس أو المشي لتجنب الضغط الإضافي على

حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة كلما أمكن ذلك.

حافظ على نشاطك وانغمس في تمارين آمنة على النحو الذي يسمح به طبيبك.

ارتدِ أحذية داعمة لتجنب الإجهاد الإضافي لظهرك.

استخدم الوسائد لدعم بطنك وظهرك أثناء الحمل.