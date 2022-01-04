إطلالة جذابة لـ نوال الزغبي على إنستجرام

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، مما حازت على إعجاب متابعيها .

وكانت قد طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى ، مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "قلبى على قلبه"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ونشرت جزءاً منها عبر حسابها على انستجرام.



وتقول كلمات الأغنية: "قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيونى بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيونى ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه".