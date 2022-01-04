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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مناعة: ارتفاع الحرارة لمدة يومين دليل على الإصابة بـ كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن ارتفاع الحرارة لمدة يومين دليل على الإصابة بكورونا وليس دور برد عادي، ولذلك فى هذه الحالة الذهاب لـ طبيب.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن التغذية الصحية تحافظ على توازن المناعة، وممارسة الرياضة والنوم فى المبكر، وتناول الخضروات، أمر مهم للمناعة.

ولفت إلى أن الجميع فى هذه الفترة مطالبون بـ ارتداء الكمامات، والتباعد، والنظافة، لافتا إلى أن وزارة الصحة تقوم بتغيير بروتوكول العلاج لكى يكون هناك مناعة أكبر.

وأشار إلى أن هناك أدوية تعطى مناعة كبيرة طويلة الأمد، موضحا أن وزاة الصحة تعاقدت على هذه الأدواء لرفع المناعة، والحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن عقار فايز يحمى من الأعراض الشديدة لكورونا، ويقى من دخول المستشفى، ولذلك الدولة تعاقدت عليه.

 

المناعة الاصابة بكورونا كورونا عزة مصطفي التغذية الصحية

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