اقتصاد السعودية| قطاع الطيران يسهم في الناتج المحلي بـ280 مليار ريال عام 2030

قال عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إنه من المتوقع أن يزيد إسهام قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة ليبلغ أكثر من 280 مليار ريال بحلول عام 2030م مقارنة بحوالى 80 مليار ريال خلال العام 2018.



وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد أكد خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في معرض التوظيف الافتراضي الأول للهيئة العامة للنقل أمس، أن مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني بحلول العام 2030م أن يكون قطاع الطيران المدني في المملكة الأول على مستوى الشرق الأوسط، والوصول للمرتبة الخامسة عالمياً في الربط الجوي للمسافرين عبر الوصول إلى أكثر من 250 وجهة عالمية مقارنة بحوالى 99 وجهة في العام 2019م.



وأضاف الدعليج، نستهدف وصول عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً مقارنة بـ 103 ملايين مسافر في عام 2019م، إضافة إلى الوصول للمرتبة الأولى في الشحن الجوي على مستوى المنطقة، وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4.5 ملايين طن، مقارنة بحوالى 800 ألف طن في العام 2019م، منوهاً بأهمية القطاع من حيث توفير العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في القطاع بحلول 2030م.



وأشار الدعيلج إلى إطلاق مبادرة 10 آلاف وظيفة للتوطين وبلوغ نسبة 50% منها بنهاية عام 2021م في مهن (تشغيل وسلامة المطارات ـ الإطفاء والإنقاذ ـ أمن الطيران، خدمات تشغيل المطارات)، علاوة على تأهيل وتصنيف 29 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي.



ولفت الانتباه إلى ما ضخته الأكاديمية السعودية للطيران المدني من 3200 خريج في مختلف برامج الدبلومات لمختلف مطارات المملكة، وتخصيصها أكثر من 38 ألف مقعد تدريبي لمختلف العاملين في منظومة الطيران المدني خلال السنوات الخمس الماضية.