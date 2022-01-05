عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. بدء امتحانات الترم الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استعدت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2021 /  2022 لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات)  والتي تبدأ اليوم الأربعاء 5 يناير ، وتستمر حتى الخميس 3 فبراير 2022.

وتأتي الاستعدادات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد ايمن صالح  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب الدكتور شيربن مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و أكد  الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية تشديده على توفير كل السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكونترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول  قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

ومن جهتها، أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، انه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات ) .
وأشارت " مظلوم " الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من  9-11 صباحا ومن 12-2 ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات .

txt

مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية يوصي بتطبيق الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية

txt

الخشت : القرآن الكريم فوق التراث وليس منه

txt

آثار عين شمس تعقد اجتماعها لإدارة الأزمات والكوارث استعدادا للامتحانات


وأشارت أيضا أنه تم تقسيم فترة الامتحانات إلى جزأين: من 5 - 17 يناير لقسمي علم النفس والاجتماع؛ نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا، أما الجزء الثاني فيبدأ من 20 يناير حتى 3 فبراير، ويختص بامتحانات أقسام: اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الإنجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات ( ولأول مرة يتم فتح باب الدراسات العليا به بنظام الساعات المعتمدة .

ترشيحاتنا

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

سيد معوض يوضح أسباب إقالة جهاز البدري من المنتخب

لنجاة الجنس البشري.. علماء يصممون سفينة نوح حديثة على سطح القمر

بايدن: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا.. ولا حاجة لإغلاق المدارس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة| محطات من حياة سعاد نصر في ذكرى رحيلها

بشرى سارة لمرضى كورونا في مصر.. إضافة دواء جديد ضمن بروتوكولات العلاج|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا للرئيس بالأهلي|مستندات

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ