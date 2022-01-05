اليوم.. بدء امتحانات الترم الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

استعدت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2021 / 2022 لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات) والتي تبدأ اليوم الأربعاء 5 يناير ، وتستمر حتى الخميس 3 فبراير 2022.

وتأتي الاستعدادات، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب الدكتور شيربن مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

و أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية تشديده على توفير كل السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكونترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

ومن جهتها، أكدت الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، انه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات ) .

وأشارت " مظلوم " الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من 9-11 صباحا ومن 12-2 ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات .



وأشارت أيضا أنه تم تقسيم فترة الامتحانات إلى جزأين: من 5 - 17 يناير لقسمي علم النفس والاجتماع؛ نظرا لتضمنهم نصف طلاب الدراسات العليا، أما الجزء الثاني فيبدأ من 20 يناير حتى 3 فبراير، ويختص بامتحانات أقسام: اللغة العربية ، اللغات الشرقية ، اللغة العبرية ، اللغة الفرنسية ، اللغة الإنجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات ( ولأول مرة يتم فتح باب الدراسات العليا به بنظام الساعات المعتمدة .