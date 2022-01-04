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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

آثار عين شمس تعقد اجتماعها لإدارة الأزمات والكوارث استعدادا للامتحانات

صدى البلد

عقد صباح اليوم اجتماع لجنه إدارة الأزمات والكوارث بكلية الآثار جامعة عين شمس استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢١ /  ٢٠٢٢ . وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية .

عقد الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مروة رجائي مدير وحدة الأزمات والكوارث ، وأعضاء اللجنة لإدارة الأزمات.

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حيث شدد الدكتور أحمد الشوكي على توفير كافة أكبر قدر من التأمين والتعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة، والتأكد من تهوية اللجان وحجرات الكنترول .

كما أضاف وكيل الكلية ان اللجنة انتهت من تجهيز واعتماد الخطة الإرشادية الخاصة بأعضاء هيئه التدريس والطلاب للتعامل مع لجنه الامتحانات والكنترول ، وطباعه الملصقات الإرشادية اللازمة للتوجيه والإرشاد للطلاب.

حضر الاجتماع حسام حسني امين الكلية ، تامر العسال مسئول وحدة إدارة الأزمات والكوارث و د رانيا زيدان مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، عبدالرحمن عبدالرحيم  مسئول قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئول العلاقات العامة والإعلام بالكلية .
 

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