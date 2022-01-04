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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزيج من القوة والأناقة.. تعرف على إنفينيتي Q60 كوبيه | صور

مزيج من القوة والأناقة..
مزيج من القوة والأناقة.. تعرف على انفينيتي Q60 كوبيه | صور

قدمت شركة انفينيتي سياراتها الجديدة التي تجمع بين مزيج من القوة والأناقة انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2022 لمحبي السفر والرحلات، وتنتمي السيارة الجديدة لفئة السيارات الكوبيه الرياضية ذات البابين التي تقدم تجربة قيادة ممتعة ومريحة، مع أداء مميز وسلس ووسائل تكنولوجية وترفيهية متطورة مثل أندرويد أوتو وأبل كار بلاي كما يمكن الاختيار بين نوعين من المحركات حسب الطلب.

المواصفات الميكانيكية لسيارة انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2022

تعتمد سيارة انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2022 على محرك V6 بسعة 3000 سي سي مزود بشاحن تيربو مزدوج مزود بأحدث النظم الهندسية تم تصميمة خصيصاً لتلبية احتياجات السائقين، وينتج المحرك قوة 300 حصاناً أو 400 حصاناً حسب الطراز الذي يتم اختياره، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 غيارات.

سيارة انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2022 من الخارج

جاءت سيارة انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2022 من الخارج بتصميم أنيق من فئة الكوبية ذات البابين يحمل طابعا رياضياً أنيقاً وجذاباً، وتم تزويدها بإطارات رياضية بقياس 20 بوصة تضيف مزيداً من القوة للسيارة، ومن الأمام توفرت على شباك كبيرة يتوسطها شعار أنفينتي بينما جاءت من الخلف بعادم رياضي مصنوع من الكروم.

 سيارة انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2022 من الداخل

تأتي سيارة انفينيتي Q60 كوبيه موديل 2022 من الداخل بمجموعة كبيرة من التقنيات الرائدة والمميزة التي تعطي انطباعا من التقدم التكنولوجي المذهل، حيث تتوفر بنظام تعليق وتوجيه مزدوج يمنحان السائق خيار التوجيه الكهربائي مع الوضع التكيفي المباشر اللذان يوفران تجربة قيادة سلسة ونظام تعليق ديناميكي رقمي يتيح إمكانية التعديل والتغيير حسب المتطلبات، وأنظمة اتصالات وترفيه حديثة مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

إنفينيتي شركة الكوبية السيارات سيارة تكنولوجية أندرويد المحركات

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