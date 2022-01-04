الجمبري بـ 160 والبوري بـ 70 .. أسعار السمك بالأسواق.. فيديو

رصدت كاميرا "صدي البلد" عبر بث مباشر، أسعار السمك في أسواق القناطر الخيرية.

وقال خالد رجب أحد بائعي السمك، إن سعر السمك البربوني بـ 100 جنيه، وسعر سمك البوري بـ 70 جنيهًا، وسعر الجمبري بـ 160 جنيهًا، أما سمك الماكريل بـ 40 جنيهًا.

أما سعر كيس سمك السي فود بـ 30 جنيهًا، وسعر السمك البلطي البلدي بـ 50 جنيهًا، وسمك الثعابين 170 جنيهًا.

وتابع خالد رجب أن الأسعار مستقرة خلال هذا الأسبوع، لا يوجد ارتفاع او انخفاض يذكر، ويقبل الناس على شراء الأسماك الطازجة لفوائدها العديدة.



وأشار خالد أن الأسماك هذه الفترة قبيل موسم الشتاء لها مذاق مميز، ويحرص الناس على شرائها وإعدادها بالوصفات المختلفة، والاستفادة من فوائدها المتعددة.