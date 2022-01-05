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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم | الحرارة تنخفض لـ10 درجات في القاهرة.. والشبورة تصل إلى حد الضباب

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا ) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 18 12
وادي النطرون 18 10
طنطا 18 10
شبين الكوم 18 10
دمنهور 18 10
بلطيم 19 12
مطروح 17 11
السلوم 17 10
سيوة 16 8
بورسعيد 19 12
دمياط 18 11
الزقازيق 19 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 18 11
العريش 18 10
رفح 18 9
رأس سدر 19 11
نخل 17 5
نويبع 18 12
طابا 17 9
كاترين 12 2
الطور 23 12
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 22 14
الفيوم 18 7
بنى سويف 18 7
المنيا 18 7
أسيوط 18 8
سوهاج 19 9
قنا 20 9
الأقصر 21 10
أسوان 23 11
إدفو 23 11
أبوسمبل 23 10
الوادي الجديد 20 7
شلاتين 25 15
أبو رماد 24 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 22 15


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 30 19
المدينة 22 11
الرياض 17 8
المنامة 18 15
أبوظبي 22 18
الدوحة 18 15
الكويت 17 8
دمشق 15 5
بيروت 20 16
عمان 15 6
القدس 16 7
غزة 19 11
بغداد 16 4
مسقط 22 17
صنعاء 21 9
الخرطوم 30 16
طرابلس 18 10
تونس 17 8
الجزائر 12 8
الرباط 16 8

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 1
اسطنبول 16 13
إسلام آباد 12 9
نيودلهى 16 10
جاكرتا 32 24
بكين 5 6-
كوالالمبور 30 24
طوكيو 9 1
أثينا 17 11
روما 12 4
باريس 7 1
مدريد 10 1
برلين 3 1-
لندن 6 3
مونتريال 2- 10-
موسكو 1- 3-
نيويورك 4 1
واشنطن 5 2-
نواكشوط 28 16
أديس أبابا 24 11

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