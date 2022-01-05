تحب حل الألغاز.. معمرة يابانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 119.. صور

احتفلت المعمرة اليابانية، كين تاناكا، بعيد ميلادها الـ 119 وسط أمنيات أن تعيش حتى 120 عاماً على الأقل مستمتعة خلال الاحتفال بتناول بالشوكولاتة والمياه الغازية.

وولدت “تاناكا” في الثاني من يناير عام 1903، أي قبل 11 عاماً من بدء الحرب العالمية الأولى، حسب ما صرح أفراد عائلتها، متمنية أن تظل بعيدة عن الأمراض وكورونا سنوات أخرى.

وذكر موقع “ميل أونلاين" أن تاناكا تقيم حالياً في دار لرعاية المسنين في فوكوكا، ورغم أنها لا تستطيع التحدث، فإنها تتواصل مع الموظفين باستخدام الإيماءات كما تحب تاناكا حل الألغاز العددية وتتحدى نفسها.

وبدأت الحرب الروسية اليابانية بعد عام واحد فقط من ولادة تاناكا، وعاشت في طفولتها العام الأخير من عصر ميجي الياباني، الذي يُعتبر فترة تحولية للتحديث.

وتم الاعتراف بها باعتبارها أكبر معمرة في العالم من خلال موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما كانت تبلغ من العمر 116 عاماً في عام 2019.

ووفقاً لموقع جينيس للأرقام القياسية، تزوجت السيدة تاناكا من ابن عمها البالغ من العمر 19 عاماً في عام 1922 وكان الزوجان يديران متجراً للنودلز يُدعى تاناكا موتشيا.

وكانت تاناكا، وهي بعمر 90 عاماً، قد خضعت لجراحة إعتام عدسة العين، كما أجرت جراحة لسرطان القولون والمستقيم عندما كانت تبلغ من العمر 103 أعوام.

وأصبح لدى تاناكا خمسة أحفاد وثمانية أحفاد اعتباراً من عام 2020 حسبما ذكرت صحيفة “The Times” العام الماضي.

وقال حفيدها إيجي البالغ من العمر 62 عاماً: «أود أن أهنئها شخصياً قريباً، وأن تظل بصحة جيدة وتستمتع بحياتها كل يوم».