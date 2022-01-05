عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحب حل الألغاز.. معمرة يابانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 119.. صور

تحب حل الألغاز..
تحب حل الألغاز.. معمرة يابانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 119

احتفلت المعمرة اليابانية، كين تاناكا، بعيد ميلادها الـ 119 وسط أمنيات أن تعيش حتى 120 عاماً على الأقل مستمتعة خلال الاحتفال بتناول  بالشوكولاتة والمياه الغازية.

وولدت “تاناكا” في الثاني من يناير عام 1903، أي قبل 11 عاماً من بدء الحرب العالمية الأولى، حسب ما صرح أفراد عائلتها، متمنية أن تظل بعيدة عن الأمراض وكورونا سنوات أخرى.

لن تصدق عمرها.. وفاة أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض|صور

لفتة إنسانية.. محافظة جنوب سيناء تركب مظلة لبائعة معمرة تعول أبناءها

وذكر موقع “ميل أونلاين" أن تاناكا تقيم حالياً في  دار لرعاية المسنين  في فوكوكا، ورغم أنها لا تستطيع التحدث، فإنها تتواصل مع الموظفين باستخدام الإيماءات كما تحب تاناكا حل الألغاز العددية وتتحدى نفسها.

وبدأت الحرب الروسية اليابانية بعد عام واحد فقط من ولادة تاناكا، وعاشت في طفولتها العام الأخير من عصر ميجي الياباني، الذي يُعتبر فترة تحولية للتحديث.

وتم الاعتراف بها باعتبارها أكبر معمرة في العالم من خلال موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما كانت تبلغ من العمر 116 عاماً في عام 2019.

ووفقاً لموقع جينيس للأرقام القياسية، تزوجت السيدة تاناكا من ابن عمها البالغ من العمر 19 عاماً في عام 1922 وكان الزوجان يديران متجراً للنودلز يُدعى تاناكا موتشيا.

وكانت تاناكا، وهي بعمر 90 عاماً، قد خضعت لجراحة  إعتام عدسة العين، كما أجرت جراحة لسرطان القولون والمستقيم عندما كانت تبلغ من العمر 103 أعوام.

وأصبح لدى تاناكا خمسة أحفاد وثمانية أحفاد اعتباراً من عام 2020 حسبما ذكرت صحيفة “The Times” العام الماضي.

وقال حفيدها إيجي البالغ من العمر 62 عاماً: «أود أن أهنئها شخصياً قريباً، وأن تظل بصحة جيدة وتستمتع بحياتها كل يوم».

 

 

موقع جينيس للأرقام القياسية اليابانية الحرب العالمية الأولى كورونا دار لرعاية المسنين فوكوكا الحرب الروسية اليابانية السيدة تاناكا

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. نقابة المهندسين تنظم حفل تأبين لـ أمين عام النقابة السابق

مصر للطيران تحجز 80 رحلة لنقل ضيوف منتدى شباب العالم إلى شرم الشيخ

مبروك عطية يوبخ سيدة بـ"تقلب في جيوب زوجها وتاخد الفكة".. فيديو

بيان عاجل أمام البرلمان بشأن حادث غرق مركب صيد البرلس

إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في غلاف غزة

امتحان نقل عادي.. شوقي: لا داعي للقلق من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

القصة الكاملة لقضية بسنت خالد ضحية الصور المفبركة |فيديو

الإعدام لـ دبور سفاح الإسماعيلية

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

فيديو

مش هتنازل.. القبض على توفيق عكاشة وتحويله للنيابة

جماعات متطرفة.. ماذا يحدث بمقابر المسلمين ببلدة إزيرلون في ألمانيا؟ | فيديو

منه لله اللي صورني.. قصة رقص مدرسة في المنصورة

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ