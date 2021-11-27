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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق عمرها.. وفاة أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض|صور

أكبر عجوز معمرة
أكبر عجوز معمرة

عن عمر يناهز 124 عامًا، فارقت أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض الحياة، بعد أن حطمت الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس.

 

توفيت العجوز فرانسيسكا سوسانو "لولا" المولودة منذ القرن الـ19 في مقاطعة نيجروس أوكسيدنتال بـ الفلبين عن عمر يناهز 124 عامًا.

 

مما يجعلها أكبر معمرة في العالم تحطم الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للمعمرة الفرنسية «جان كالمينت» التي بلغ عمرها 122 عامًا.

 

توفيت لولا بسلام في منزلها في كابانكالان في مقاطعة نيجروس أوكسيدنتال بـ الفلبين، فيما لم يتم تحديد سبب الوفاة بعد.

 

نعت حكومة مدينة كابانكالان لولا على فيسبوك: "تملك الحزن قلوبنا عندما تلقينا نبأ وفاة حبيبتنا لولا فرانسيسكا سوزانو في وقت مبكر من مساء يوم الاثنين في 22 نوفمبر.. لولا إيسكا تعتبر أكبر معمرة في Negros Occidental وفي الفلبين".

 

وقد تم إعلانها الرسمي كأكبر معمرة في العالم تبلغ من العمر 124 عامًا بواسطة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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