شهدت وبائين عالميين واعتمدتها جينيس.. وفاة أكبر معمرة برازيلية عن 116 عاما

شهد شمال شرقي البرازيل وفاة أكبر معمّرة في الدولة الأميركية الجنوبية والثالثة بين الأكبر سناً في العالم فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس، بعدما قضت السيدة حياة خالية من المرض العضال.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، قالت إحدى حفيداتها فرناندا أليني باروسو سيلسا للوسيلتين الإعلاميتين "جي 1" و"فويا دي ساو باولو" إنها توفيت جرّاء التهاب رئوي خفيف في فورتاليزا بولاية سيارا، قبل 16 يوماً من بلوغها الـ 117.

وأشارت الحفيدة إلى أنها "كانت مثال قوي للحب وإرادة الحياة وكل ما يمكن أن يتخيله المرء من صفات جيدة، وكانت صلة وصل بين أحفادها وأبناء أحفادها، رغم كونها لم تعد قادرة على ممارسة نشاطات قوية، لكنها كانت حريصة على متابعة اخبار أسرتها والتواصل معهم بشكل مستمر والحفاظ على الروابط الاسرية والعلاقات الانسانية بصفة دائمة.



وأضافت "يوجد الآن فراغ في كل ركن من أركان المنزل بعد ان رحلت من أسست كل هذا بادق التفاصيل".



وُلدت فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس في 21 أكتوبر 1904 في كاسكافيل بولاية سيارا، وفقًا لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة ("جي آر جي")، وهي منظمة تأسست عام 1990 تتعقب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 110 أعوام، وتعتمدها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مصدراً للمعلومات.



وكانت البرازيلية ثالث أكبر معمّرة في العالم بعد اليابانية كاين تاناكا البالغة من العمر 118 عاماً و281 يوماً والفرنسية لوسيل راندون البالغة من العمر 117 عاماً و241 يوماً، بجسب احصائية "جي آر جي".



ودُفنت دوس سانتوس يوم الأربعاء الماضي في فورتاليزا ، وفقاً لـ"جي 1"، بعدما كانت شهدت في حياتها وباءين هما الإنفلونزا الإسبانية بين عامي 1918 و1919 وجائحة كوفيد -19.