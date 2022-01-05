ترصد قادة عسكريين.. القبض على خلية حوثية بحوزتها أجهزة تنصت باليمن

قال مدير أمن محافظة شبوة اليمنية، العميد ركن عوض الدحبول: إنه تم القبض على خلية حوثية في حوزتها أجهزة تنصت ومراقبة، موضحا أنها كانت تعمل على رصد ومتابعة قادة عسكريين.

وحسب قناة “العربية”، أضاف أن الخلية الحوثية كانت تخطط لزرع عبوات ناسفة لاستهداف قادة عسكريين، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق مع عناصرها وتأمين المحافظة.

وتتقدم ألوية العمالقة باتجاه محطة دومان للغاز والتي تبعد نحو 5 كيلومترات عن مركز مدينة بيحان العليا، لافتا إلى أنها سيطرت على مناطق الصفراء والسليم والعلم غربي شبوة بعد قطع خطوط إمدادات ميليشيات الحوثي لها.

وتجري ألوية العمالقة، عمليات تمشيط واسعة في أطراف ومداخل مديرية بيحان بعد سيطرتها على مفرق السعدي الذي يربط بين مدينة النقوب ومديرية عسيلان ومدينة عتق شرقًا وبين مديرية عين وحريب ومأرب غربًا وبيحان العليا جنوبًا.