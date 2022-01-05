لجان لحصر المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز( الزقازيق – أولاد صقر - أبو كبير ) بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور علي المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها انها " أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل فضلاً عن إزالة الأسوار المقامة بالمخالفة علي أراضي أملاك و تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ومن جانبه أكد العميد محمود متولي مدير ادارة املاك الدولة بالديوان العام أنه تنفيذاً للتعليمات الأخيرة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحصر جميع المنازل والمقامة علي أراضي املاك الدولة ولم يقم المتعديين بالدخول تحت مظلة الدولة والتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة.. تم التنسيق في ذلك مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإنهاء ملف التقنين لفرض سيادة الدوله.. والحفاظ على هيبتها وضمان الحياه الآمنه والكريمة لجميع المواطنين.