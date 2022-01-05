محافظ الشرقية يُهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: أعياد المصريين واحدة

بإهدائهم باقات من الورود

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين المسيحيين بالديوان العام والإدارات التابعة له ومجالس المدن بعيد الميلاد المجيد مقدما لهم باقات من الورود.

جاء ذلك خلال استقباله لهم في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

قال المحافظ إن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعيا المولي عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.

أكد محافظ الشرقية أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم أعرب العاملون المسيحيون عن إمتنانهم لمحافظ الشرقية لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد مؤكدين أننا جميعا نعيش على أرض واحدة ويجمعنا وطن واحد نعمل علي رفع رايته وتقدمه وازدهاره وتحقيق الخير لأبنائه.