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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير بمدينة المحلة

صدى البلد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحلة الكبرى ستشهد خلال الفترة الحالية واحدة من أكبر خطط الرصف والتطوير التي ستعيد للمدينة رونقها الحضاري.

 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لتفقد كورنيش مدينة المحلة والذي سيتم تنفيذه على غرار كورنيش طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء محمد السيد مدير مشروعات الطرق والكباري بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ، الكورنيش الذي سيتم تنفيذه بطول ٥٣٠٠ متر على ثلاث مراحل، الأولى وبدء العمل بها بطول ١٥٠٠ متر بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع.

 

في حين ستبدأ  المرحلة الثانية بداية من المجمع الصناعي بطول ١٤٠٠ كيلو متر، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مروري يمتد حتى طريق محلة أبو علي - سمنود  بطول  ٢٤٠٠ متر.

 

وفي سياق آخر ، تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل المحلة أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكري الذي يتم تطويره من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها ٤.٣ مليون جنيه.

 

وأشار محافظ الغربية، إلى أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة الحركة المرورية سواء في مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المحلة الكبرى.

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واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى الحميات، حيث كان في استقباله الدكتور  محمد عينر مدير المستشفى والدكتور مصطفى فايد وكيل المستشفى، حيث تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجديد والتي تتم داخل  ٦ عنابر لتسع عدد ١١٤ سرير منها (  ١٦ سرير عناية مركز و  ٦٤ عناية متوسطة).

 

ورافق المحافظ ، خلال جولته اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ علاء النمر رئيس حي أول المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة العميد حسام عبد السلام  من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي جولة مشروعات مدينة المحلة الكبري أعمال التطوير المحلة الكبرى

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