تلقى 3 جرعات من اللقاح.. إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلنت السلطات في بولندا، اليوم الأربعاء، إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال رئيس الديوان البولندي وكبير المساعدين، باول سيزرت، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دودا أصيب بفيروس كورونا، بعد اختلاطه بعدد من الحالات، مؤكدا أنه يخضع للعزل الذاتي.

وأضاف سيزرت :"الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة".

ولفت إلى أن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا في أبريل ويونيو وديسمبر من العام الماضي".

وكان رئيس بولندا قد أصيب أيضًا بفيروس كورونا في أكتوبر عام 2020.

وأبلغت وزارة الصحة البولندية،عن انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، ولكن من المحتمل أن تكون التقارير قد تأثرت بانخفاض الاختبارات خلال العطلات.

وحذر وزير الصحة آدم نيدزيلسكي، من أنه يتوقع ذروة الحالات في وقت لاحق في يناير، مؤكدا إن الحكومة تستعد لسيناريو "كارثي" محتمل.