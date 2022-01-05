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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد..

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي قرية بني رضوان في بني سويف

صدى البلد

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: " رأفة بصحة المواطنين ..أهالي قرية بنى رضوان في بنى سويف يطالبون بتوصيل الصرف الصحي " .

 

وأكدت الشركة لصدى البلد  جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أفادت أن قرية بني رضوان مخدومة بالصرف الصحي والمواطن يقع في تجمع سكني خارج نطاق الخدمة وجاري دراسة الطلب.

 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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