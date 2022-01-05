القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي قرية بني رضوان في بني سويف

استجابة لصدى البلد..

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان: " رأفة بصحة المواطنين ..أهالي قرية بنى رضوان في بنى سويف يطالبون بتوصيل الصرف الصحي " .

وأكدت الشركة لصدى البلد جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أفادت أن قرية بني رضوان مخدومة بالصرف الصحي والمواطن يقع في تجمع سكني خارج نطاق الخدمة وجاري دراسة الطلب.



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