عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية: بدء أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر الجديد بمساحة 20 ألف متر مربع

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية جولة لتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر الجديدة علي مساحة 20 ألف متر، وتم الانتهاء من الرسومات الهندسية واعتمادها من الجهات المعنية وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وبناء علي تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موضحا أنه تم تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في الأعمال.


كما تفقد مشروع إنشاء المركز الطبي بعرب جهينة حيث إنه جاري إنشاء مركز طبي متكامل حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل علي مساحة 2500 متر والذي يأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.


وأكد الدكتور خالد عبدالغني أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري تمثل شهادة ميلاد جديدو للقرية وتهدف إلي تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وخلق حالة من الثقة بين المواطن والدولة التي أخذت علي عاتقها النهوض بالريف المصري وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيه.


كما أوضح أنه جار تطوير شامل ورفع كفاءة 28 من منافذ الصحة بمركز شبين القناطر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
 

وأشار إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ومؤكدا علي الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل وزارة الصحة، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

القليوبية القناطر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة شبين القناطر

موضوعات متعلقة

لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات..إحالة العاملين بـ9 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

أهالى عزبة أبو رجب في القليوبية يستغيثون لإعادة رصف الطريق المتهالك

محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالقناطر الخيرية

بتكلفة 450 ألف جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد عددا من المنازل بالقناطر بعد تطويرها

ترشيحاتنا

بعد تزايد قتل الفتيات.. مظاهرات في فرنسا للتنديد بالعنف المنزلي ضد النساء

العربيات اتعجنت.. تامر أمين يكشف سبب حادث الدائري الأوسطي

50 جنيها شهريا قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل.. فيديو

أحمد موسى: حادث الأوسطي دامي.. ويجب ردع سيارات النقل

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

الفراخ البيضاء بـ29 جنيها وجوز الحمام بـ55.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم |فيديو

لتحصيل الفواتير إلكترونيا.. الكهرباء تنظم دورات تدريبية للمحصلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

شاهد.. القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للقوات البحرية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ