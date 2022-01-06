عايزه حق بنتى يا ريس.. والدة فتاة الغربية تناشد السيسي.. فيديو

قالت والدة الطالبة بسنت (فتاة الغربية)، أنها لم تحكى لـ احد، عن المشكلات التى تعانى منها قبل الوفاة، وان “بسنت كانت من المتفوقين وحفظة القرآن الكريم وهي كانت ملاك ماشى على الأرض ودايما مكنتش بتتكلم وكانت بتكتم في نفسها ومتشتكيش أبدا وأي حاجة كانت مضايقة بنتى مكانتش بتقولى عشان مضايقنيش”.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن نجلتها كانت تريد أن تلتحق بـ كلية الطب، وتصبح طبيبة.



ولفتت إلى أن هناك زملاء لـ نجلتها قدموا التعزية، و الجميع فى صدمة من الواقعة.



وأشارت إلى أن لديها ثلاث بنات، و توفيت بسنت، وكان لديه ثلاث أولاد وماتوا فى الصغر.



وكشفت أنها تعلم واحد من الأثنين المتهمين فى القضية، معلقة :" واحد فيهم كان معاها فى الدروس و الثانى أكبر منها بعامين".



ووجهت رسالة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة:" عايزه حق بنتى يا ريس".