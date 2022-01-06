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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إكرامي الشحات يوجه رسالة مهمة لـ كيروش مدرب المنتخب

كيروش 
كيروش 

أعرب إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق، عن تمنيه التوفيق للمنتخب الوطني بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

وأضاف إكرامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، أن المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش اسم كبير في عالم كرة القدم ويعي المهمة الثقيلة التي يقبل عليها: "وأتمنى ألا يحدث إخفاق آخر حتى لا يحبط ملايين المصريين".

كما تطرق إكرامي، إلى الإجابة عن سؤال الفقرة، وهو "من المسؤول عن إهمال المرأة لشكلها بعد الزواج"، مدافعا عن المرأة، بسبب أعباء الحياة الملقاة على عاتقها: "الزوجة بتبقى مطحونة في البيت وأعمال البيت، مش مفروض إننا نطلب منها تبقى مارلين مونرو ولازم يبقى في رحمة بها، ومشفتش إهمال في زوجتي على مستوى الواجبات الزوجية أو أي حاجة".


وأشار، إلى أن التقصير يكون صادر من الزوجة العاملة بسبب كثرة أعباء المنزل والعمل عليها: "بتروح شغلها وتشوف طلبات بيتها وزوجها، لكنها معذورة في التقصير ده، لكن لو الست مش عاملة يبقى في كلام تاني، المفروض إنها ترتب بيتها بالنسبة للولاد ومذاكرتهم وأكلهم وشربهم وواجباتها الزوجية لأن الزوج بيبقى مطحون من الشغل ومحتاج صدر حنون يسند عليه، بيحصل كتير إني بساعد مراتي في شغل البيت وبحاول أساعدها وممكن أبهدل الدنيا وهي بتستحملني ومش عيب إن الزوج يساعد زوجته، والرسول كان يساعد زوجته ويجب أن نكون رحماء بها".


وتابع: "زوجتي ربت أولادي كويس وفهمتهم يعني ايه بيت وزوج وزوجة وإحنا فهمنا الحياة صح وبنحاول نفهمها للأجيال اللي بعدنا، والجيل اللي قبلنا هو الجيل اللي بيحترم المرأة وحقوق الزوجة".
 

 

 

الأهلى إكرامي الشحات كأس الأمم الافريقية الكاميرون إكرامي

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